Objavljeni poreski izvještaji Donalda Trampa

Nema zakonske obaveze

Demokrate u Odboru za poreska pitanja su smatrale da izvještaje treba objaviti u interesu transparentnosti i vladavine prava, dok republikanski članovi odbora nijesu podržali objavljivanje, smatrajući da je to opasno činiti zbog stvaranja presedana kojim se podriva zaštita privatnosti, piše AP.

BBC podsjeća da u Americi nema zakonske obaveze da predsjednički kandidat objavi svoje poreske izvještaje, ali da je to ipak tradicija koja postoji više decenija.

Njen smisao je uglavnom u tome da se javnost ubijedi da predsjednički kandidat "posluje izvan konflikta interesa" pri čemu su "porezi neka vrsta uvida u nečiju finansijsku dušu", rekao je jedan od čelnika američke nepartijske organizacije Centar za poresku politiku Stiv Rozental.

Međutim, Tramp ne samo što je odbio da objavi poreske izvještaje dok je bio u predsjedničkoj kampanji 2016. godine, već je vodio pravnu borbu da te izvještaje sakrije od javnosti dok je bio na predsjedničkoj funkciji.

Vrhovni sud SAD je prošlog mjeseca odbio da spriječi Ministarstvo finansija da Trampove poreske izvještaje preda Odboru za poreska pitanja Predstavničkog doma Kongresa, što je Trampa nagnalo da se danas oglasi saopštenjem.

- Demokrate ovo nikada nisu smjele da urade, Vrhovni sud to nikada nije smio da odobri, i ovo će dovesti do groznih stvari koje će pogoditi mnoge ljude. Radikalne, lijeve demokrate od svega su napravile oružje, ali zapamtite da je to opasna dvosmjerna ulica - napisao je Tramp u saopštenju.