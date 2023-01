Prva godina nakon pandemije koronavirusa: Spektakularni doček Nove godine širom svijeta

Tradicionalni doček Nove godine na Champs-Elysées u Parizu, uveličan je iluminacijom. Novogodišnji vatromet vratio se nakon dvije godine prekida. New York je Novi godinu tradicionalno dočekao na Times Squareu. Do ponoći publika je imala priliku uživati u nastupima J-Hopea i New Edition, a u ponoć na Times Squareu zasvirala je pjesma Franka Sinatre "New York".

Tačno u ponoć,Times Squareom odjeknuo je gromoglasan aplauz. Hladno vrijeme i snijeg nisu pokvarili novogodišnju euforiju koja je vladala Times Squareom ovu noć.

Slavlje nije zaobišlo ni Moskvu, iako su vlasti zatvorile poznati Crveni trg zbog ograničenja pandemijskih mjera i pojačale policijsku prisutnost u tom području.

S druge strane, u glavnom gradu Ukrajine ulice su bile puste i ništa nije upućivalo na proslavu Nove godine.