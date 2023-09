- Nedavno priznanje britanskog princa Harija, koji je brutalno ubio 25 naših sunarodnika tokom svoje misije u Afganistanu, pokazuje da nije samo on činio takve zločine, nego i sve druge okupacione snage. Žalosno je što zapadne zemlje sebe smatraju braniocima i pobornicima ljudskih prava, ali u praksi su to njihovi pravi maniri. Afganistan kao muslimanska nacija nikada neće zaboraviti takva djela i uvijek će braniti svoju zemlju - zaključio je.

Podsjećamo, princ Hari je kao pripadnik britanske vojske u Afganistanu bio od 2007. do 2008 te od 2012. do 2013. godine. Otkrio je da je učestvovao u šest misija, od kojih su sve uključivale smrtne slučajeve, ali ih je smatrao opravdanima. Kako je naveo, "to nije bila statistika koja ga je ispunila ponosom, ali ga nije ni posramila".

- Kad sam se našao u vrelini borbe, nisam o tih 25 osoba razmišljao kao o ljudima. Bili su šahovske figure uklonjene s ploče, loši ljudi eliminirani prije nego što su mogli ubiti dobre ljude - napisao je.