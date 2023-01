Kevin Mekarti položio zakletvu i obećao: SAD će pobijediti u ekonomskoj utakmici sa Kinom

Važi za prevrtljivog političara

- Pozabavit ćemo se američkim dugoročnim izazovima - državnim dugovanjima i usponom kineske komunističke partije. Oformit ćemo dvopartijski odbor za Kinu koji će istražiti kako da vratimo stotine hiljada radnih mjesta koja su se prelila u Kinu, a onda ćemo pobijediti u ovom ekonomskom takmičenju - poručio je Makarti.

Ostali članovi Predstavničkog doma Kongresa su također položili zakletve čime je otvoren put za glasanje o paketu internih propisa.

- Kao predsjedavajući Predstavničkog doma moja vrhovna odgovornost je prema našoj zemlji - rekao je Makarti i negirao da je poslaniku Metu Gecu, ultra-konzervativnom republikancu, ponuđeno da predsjedava podkomitetom u zamjenu za podršku Makartijevoj pobijedi.

- Nikome ništa nije obećano - rekao je Makarti.

Novi lider Kongresa, republikanac iz Kalifornije važi za prevrtljivog političara što je on sam dokazao upravo na primjeru nasilnog napada na zgradu Kongresa od 6. januara 2021. godine, kada je otvoreno osudio to nasilje te prozvao predsjednika Donalda Trampa (Trump) da on stoji iza pokušaja državnog udara. Samo nekoliko dana kasnije, Mekarti se pojavio kod Trampa na Floridi gdje je izjavio da su predsjednički izbori, koje je Tramp izgubio, bili pokradeni, a da su nasilnici od 6.januara – patrioti!