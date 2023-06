Rusi gube strpljenje: Rastu kritike u Putinovim medijima, poziva se na linč generala

Niz pogrešnih koraka

Ne samo da je na jednom mjestu bio okupljen veliki broj regruta, i to tek nekoliko desetaka kilometara od fronte, već su se nalazili i u neposrednoj blizini ogromnog skladišta streljiva, što je, kažu blogeri, pridonijelo snazi eksplozije.

Ti napori za sada nisu donijeli previše ploda, ponajviše zato što je ministarstvo krivnju pokušalo svaliti na same regrute jer su se oglušili na zabranu korištenja mobitela.

Koristili mobitele

- Ova priča s mobitelima nije baš uvjerljiva. Ne govorim ovo često, no ovo je slučaj kada bi bilo pametnije ne reći ništa, barem dok istraga ne bude gotova. Ovako izgleda kao da pokušavaju na nekog svaliti krivnju - napisao je Pegov na Telegramu.

- Već je očito da je glavni krivac za napad to što su vojnici koristili mobitele iako im je to bilo zabranjeno - izjavio je general pukovnik Sergej Sevrjukov, zamjenik čelnika glavnog vojno-političkog odjela ruskih oružanih snaga.

Okrivljavanje regruta također raspiruje skepsu da će iko od viših zapovjednika snositi odgovornost, no čini se da će bijes rasti ako se to ne dogodi. Već sedmicama kolaju glasine o potresima u višim ešalonima ruske vojske. Priča se da bi šef generalnog štaba Valeri Gerasimov mogao biti smijenjen. Upravo to su zahtijevali proratni ruski blogeri, kao i čečenski vođa Ramzan Kadirov, ali i Jevgenij Prigožin.

Frustracije rastu, a optužbe o nesposobnosti lete na sve strane, ovaj zahtjev ruskih proratnih blogera neće tako skoro nestati. Oni već kritiziraju i druge greške u vojnim odlukama. Nakon niza neuspjeha i dok pozivi za promjenom postaju sve glasniji, ostaje vidjeti hoće li zapovjednici biti spremni poslušati.