Associated Press: Rusija izvela smrtonosne raketne napade, a Dodik dodijelio orden Putinu

Ruska vojska izvijestila da je jučer izvela smrtonosne raketne napade na kasarne koje su koristili ukrajinski vojnici u znak odmazde za smrt desetina ruskih vojnika. Ukrajinski zvaničnici negirali su da je iko poginuo u ruskom raketnom napadu, piše " The Associated Press ".

Rusi napali na infrastrukturu

- Svijet je ovih dana vidio da Rusi lažu čak i kada sami govore o situaciji na ratištu. Raketirali su Herson odmah nakon Božića. Kad su napali Kramatorsk i druge gradove u Donbasu, gađali su civilnu infrastrukturu, i to u trenutku kada je Moskva pričala o prekidu vatre - rekao je ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski (Zelensky).

Orden Putinu

Inače, Associated Press je pisao kako je jučer predsjednik RS Milorad Dodik dodijelio najviši orden časti ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu koji je pokrenuo rat u Ukrajini 24. februara.

- Putin je zaslužan za razvijanje i osnaživanje saradnje te političkih i prijateljskih odnosa između RS i Rusije - rekao je Dodik na dodjeli koja se održala u Banjoj Luci.

Dodik će Putinu uručiti orden onda kada se idući put sretnu, potvrdio je to ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov, piše The Associated Press.