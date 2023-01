Muž nestale Ane Volš guglao: "Kako se riješiti tijela žene od 50 kilograma"

Ana je porijeklom iz Srbije

Ana Volš, porijeklom iz Srbije, nestala je 1. januara u blizini Bostona, a detalji o njenom nestanku i dalje su sporni.

Njen mobilni telefon lociran je u dijelu kuće 1. i 2. januara, dok je njen muž tvrdio da je tada već napustila dom.

– Zbog nepovezanih izjava, policija je dobila nalog za pretres porodičnog doma gdje je u podrumu njihove kuće pronašla krvav nož. Ove različite izjave su dovele do kašnjenja istrage do te mjere da mu je u vremenskom periodu kada nije prijavio nestanak svoje žene i davao razne izjave, to dalo vremena ili da očisti dokaze, da odloži dokaze, i da izazove kašnjenje – rekla je tužiteljica Beland.

U očiglednom propustu, izostavio je da kaže istražiteljima da je otišao do prodavnice i kupio sredstva za čišćenje u vrijednosti 450 dolara.

Njegov advokat Trejsi Majner tvrdi da je njegov klijent jednostavno zaboravio da pomene posjetu prodavnici.

Ona je dodala da je pristao da dozvoli policiji da mu pretrese kuću i telefon. Bio je nevjerovatno kooperativan – rekla je ona na sudu, dok je Brajan Volš stajao iza panela od pleksiglasa, obučen u sivi duks.