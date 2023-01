Hoće li se kemalisti ponovo vratiti na vlast: Stogodišnjica Turske mogla bi označiti kraj Erdoanove ere

Pogođeni inflacijom

Posrnula sreća

Mnogi Turci zabrinuti su da bi Erdoan mogao posegnuti za ekstremnim mjerama kako bi izbjegao poraz. Vjerovatno će pokušati prokopati svoj put iz rupe. U nedostatku čvrste valute, Turska traži nova ulaganja iz Rusije, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Erdoan je već pokrenuo program amnestije duga i dramatično podigao minimalnu plaću. Viša poticajna potrošnja mogla bi povećati službenu stopu inflacije na trocifrenu vrijednost.



Erdoan bi, također, mogao pokušati preokrenuti svoju posrnulu sreću sukobom, bilo s kurdskim pobunjenicima u Siriji, bilo sa starim neprijateljem Grčkom oko zračnog prostora i pomorskih prava. Budući da su grčki izbori također iza ugla, rizik od eskalacije je stvaran.

Ipak, čak ni to, možda, neće spasiti Erdoana. Postoji realna šansa da će se do oktobra, kada će uslijediti službena ceremonija proglašenja predsjednika, Erdoanova era završiti. Ali ne potcjenjujte koliko će on daleko biti spreman ići kako bi spriječio da se to dogodi.