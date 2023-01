Ovo je Dragan koji je spasio "zemu" u Austriji: Zahid i ja smo sad veliki prijatelji

Jučerašnji gest vozača kamiona iz Mrkonjić Grada koji je u Austriji pomogao svom "zemi" je dirnuo cijeli region, a Dragan L. je dobio veliku podršku javnosti.

Naime, Dragan je pomogao vozaču koji se zove Zahid M. iz Gradačca. Dragan se danas obratio portalu GP Maljevac.com povodom tog slučaja, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

- Dobar dan dobri ljudi. Evo da vam se obratim još jednom. Danas me je nazvao kolega Zahid. Pričali smo oko 15 minuta. Sada kada smo razmjenili brojeve telefona dogovorili smo se da u skorije vrijeme odemo negdje na ručak.

Spontana priča

Naša spontana i neplanirana priča je za 24 sata imala oko 200.000 pregleda. Potrudio sam se da pročitam skoro sve komentare i 99% su pozitivni, a rezultat toga kod mene i Zahida je osmijeh na licu cijeli dan, vjetar u leđa, pune baterije… Volio bih da svako od vas doživi ovo zadovoljsto i ponos i poštovanje u jednom danu pa i dalje. HVALA VAM OD SRCA!!!. Ništa lično ali neću ostati dužan odgovor ni ovoj grupi od 1% što su pisali šta ima veze ako dođe policija ,ko će da te kazni, zovi servis da te izvuče, plati vatrogasce i slično….

Ajmo malo hipotetički i recimo da su ovo bila druga dva nepoznata lica u akciji da se ne radi o nama. Zavisi koji bi policajac došao na poziv Asfinaga i sigurno n ebi imao isti stav za njihovog i našeg šofera i kamion. Moj lični primjer: prije 6-7 godina ispred Gorenje-Velenje u mjesto zakonski 9 ili 11 sati pauze ja sam napravio 14 sati čekića (drugi rad, užurbano i nepromišljeno sa pauze prebacio na čekiće i tako ostalo cijelu noć). Istog dana sam imao policijsku kontrolu. Sam sam prijavio grešku. Stariji policajac je rekao ništa to može svakom da se desi i pustio me.

Dozvola, kartice

Neka je živ i zdrav to mu nikad neću moći zaboraviti. Primjer kolege: imao neku nedoumicu i nije bio siguran da li je to greška. Zaustavio se kod prve policijske kontrole da pita i provjeri, da se informiše a ovaj mu se nasmije u lice i odmah mu za to napiše 300€ kaznu. Čim neko zove policiju i prijavljuje te za nešto ti si odmah (donji) optuženi i osumnjičen misli šta hoćeš to ti je otprilike tako dok ne dokažeš suprotno. Realno da su došli na lice mjesta prvo bi bilo daj dozvolu, taho karticu pa možda će da gleda 28 a možda i 56 dana u nazad, cmr pa onda tek zimska oprema. Vi što imate para da platite zahvalite Bogu i ne govorite narodu!

Sipanje goriva

Pitate li se koliko recimo ta osoba školuje djece, ne daj Bože liječi nekog, vraća kredit ili lizing sa tom platom koju zaradi. I samo ovo izvlačenje da ga opeče to te unazadi 3 mjeseca. Da li znate koliko firmi ima danas koji ne mogu nasuti pun rezervoar goriva, obilaze plaćanje putarina jer čekaju naplatu svoga rada i onda im treba još ovo. Ovako mi smo sve sredili za 4 minuta. U petoj minuti plaćanje je završeno na sljedeći način: Ruka ruci čvrsto i pogled u oči, par riječi zahvaljivanja i svak' sebi kao da se ništa nije dogodilo. Pozdrav svima - navedeno je u Draganovoj poruci.