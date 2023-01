Zelenski: Obnavljanje sigurnosti i mira u Ukrajini trebalo bi da bude brže od ruskih napada

Volodimir Zelenski obratio se učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu i poručio da se svijet mora još više zalagati za mir u Ukrajini i mora bti brži od ruskih napada.

Učesnici Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu minutom šutnje odali su počast na žrtve helikopterske nesreće u kojoj su poginuli ministar unutrašnjih poslova Ukrajine i još 17 osoba.

Ubrzati donošenje odluka

Minut šutnje najavljen je na zahtjev ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji se prisutnima obratio putem videolinka.

Zelenski je pozvao svijet da ubrza donošenje odluka koje će pomoći Ukrajini da se odupre ruskoj agresiji.

- Mobilizacija svijeta mora prestići još jednu vojnu mobilizaciju našeg zajedničkog neprijatelja. Opremanje Ukrajine sistemima protivvazdušne odbrane trebalo bi da nadmaši sljedeće ruske raketne napade - rekao je Zelenski.

Isporuke tenkova

Dodao je i to da bi isporuke zapadnih tenkova trebale prestići još jednu invaziju ruskih tenkova na Ukrajinu.

- Obnavljanje sigurnosti i mira u Ukrajini trebalo bi da bude brže od ruskih napada na sigurnost i mir u drugim zemljama - kazao je Zelenski.

Daleko od Davosa, u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je fabriku oružja "Obuhov" i pohvalio radnike za njihovo jedinstvo, solidarnost i hrabrost u unapređenju ruske raketne nauke.

- Sve to stvara osnovu za naš efikasan razvoj i za pobjedu. Obezbjeđena je, ja u to ne sumnjam. Naša proizvodnja (projektila PVO) je uporediva sa svjetskom proizvodnjom. Dakle, imamo na šta da se oslonimo, a sve to ne može da ne ulijeva povjerenje da će pobjeda biti naša - rekao je Putin.