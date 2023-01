Šef CIA-e u tajnosti posjetio Zelenskog: Upozorio ga na sljedeći potez Rusije

Direktor CIA-e Vilijam Burns (William J. Burns) u tajnosti je otputovao u glavni grad Ukrajine krajem prošle sedmice kako bi izvijestio predsjednika Volodimira Zelenskog o vojnim planovima Rusije u nadolazećim sedmicama i mjesecima, rekli su američki dužnosnik i drugi ljudi upoznati s posjetom za The Washington post.

Najvažnije pitanje za Zelenskog i njegove visoke obavještajne dužnosnike bilo je koliko dugo Ukrajina može očekivati pomoć SAD i Zapada nakon republikanskog preuzimanja Predstavničkog doma i pada podrške za pomoć Ukrajini među dijelovima američkog biračkog tijela.

Pad podrške Ukrajini u Kongresu

Burns je naglasio hitnost trenutka na vojnom polju i priznao da će u jednom trenutku postati teže osigurati pomoć. Sastanak se odigrao u trenutku kada ruske snage izvode masivan napad u blizini istočnog grada Bahmuta koji je odnio mnoge živote i prisilio Ukrajinu na trošenje dragocjenih resursa dok priprema veliku protuofanzivu drugdje u zemlji.

Prošlosedmični sastanak ostavio je dojam da je Ukrajina sa zadnjim paketom američke pomoći od 45 milijardi dolara koji je potpisao Bajden osigurana do jula ili avgusta, no i kako su izgledi da Kongres usvoji još jedan takav paket slabi. Dužnosnici koji su za The Post pričali o posjeti nisu htjeli odati informacije o sljedećim potezima Rusije na vojnom polju jer bi to umanjilo taktičku važnost informacija za Ukrajinu.

Posebno cijenjen u Ukrajini

Zelenski i njegov najbliži krug posebno cijene Burnsa zbog njegova tačnog upozorenja u januaru 2022., kada mu je rekao da će ruske snage nastojati zauzeti ukrajinski aerodrom Antonov u početnim fazama invazije 24. februara. Njegova poruka, predana lično, temeljila se na procjeni američkih obavještajnih službi i zaslužna je za pomoć Ukrajini u pripremama za odbranu aerodroma i onemogućavanje Rusiji uporišta za zauzimanje Kijeva.

Burnsovo skeptičnost oko spremnosti Rusije na pregovore također ga je digla u očima Zelenskog i njegovih saradnika, koji su odbacili prijedloge da bi Ukrajina trebala razmotriti pregovore s Rusima kako bi okončala sukob.

- Većina sukoba završava pregovorima, ali to zahtijeva ozbiljnost Rusa u ovom slučaju, što mislim da ne vidimo - rekao je Burns prošlog mjeseca za PBS.

- Naša procjena nije da su Rusi u ovom trenutku ozbiljni u pogledu pravih pregovora.