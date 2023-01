FBI trese velika afera: Ovo je visoki zvaničnik koji primao mito od Bosanaca i Albanaca

Jednog jutra u oktobru 2017. Alison Gereiro (Allison Guerriero) primijetila je nešto neobično na podu stana svog dečka u Bruklinu: torbu punu novca. Torba je ležala pored njegovih cipela, blizu futona. Unutra su bili svežnjevi novčanica, velikih apoena povezanih gumicama. Nije se činilo kao nešto što bi njen dečko, agent FBI-a Čarls F. Mekgonigel (Charles F. McGonigal), trebao nositi sa sobom.

- Odakle ti ovo, dovraga?, pitala ga je. "Oh, sjećaš li se one utakmice bejzbola?" Mekgonigel je odgovorio. "Kladio sam se i pobijedio."

Mekgonigel je imao dvoje djece srednjoškolske dobi i ženu - ili "bivšu ženu", kako je ponekad nazivao - kod kuće u Merilend. Tamo bi se vraćao jednom ili dva puta mjesečno. Ali, Mekgonigel je naveo Gereiro da povjeruje da je razveden ili da će uskoro biti. Ona nije dovodila u pitanje njegovu priču, kao ni priču o torbi punoj novca.

Mnogo godina kasnije Mekgonigel će biti optužen zbog sumnje da je, među ostalim, primio 225.000 dolara u gotovini od albanskog obavještajca dok je bio zadužen za protivobavještajni ured FBI-a u Njujorka.

Afera trajala više od godine

Gereiro je imala 44 godine kad su se upoznali, bila je bivša odgojiteljica u dječjem vrtiću i radila je za zaštitarsku tvrtku. Mekgonigel, tada 49-godišnjak, upravo je započeo svoj novi posao u uredu FBI-a u Njujorku. Gereiro je za Business Insider ispričala kako je njihova afera trajala nešto više od godinu dana.

Mekgonigelov stan stan u Bruklin bio je skroman, ali on sam živio je rastrošno. Vodio ju je Gereiro u vrhunske restorane, obasipao bi je darovima u gotovini - 500 ili 1000 dolara - za njen rođendan i Božić te ju je vodio da gleda hokejaške utakmice Nju Džerzi Devilsa u privatnoj loži. Ona se prisjeća da je Mekgonigel jednom dao novčanicu od sto dolara prosjaku na ulici. "Ja sam u malo boljoj poziciji od njega. Mogu izdvojiti sto dolara", sjeća se Gereiro njegovih riječi.

Globalno sjedište svjetske špijunaže

Gereiro je prije izlazila sa saveznim službenicima za provođenje zakona i znala je da ne smije postavljati previše pitanja o poslu.

- Mekgonigel poznavao je sve u svijetu nacionalne sigurnosti i provođenja zakona - rekla je Gereiro u intervjuu za Insider. "Sve ih je prevario. Pa zašto bih se ja osjećala loše što me uspio prevariti?"

Savezni tužitelji optužili su Mekgonigela za pranje novca i davanje lažnih izjava. Također je optužen da je uzeo novac od Olega Deripaske, ruskog oligarha kojeg je Mekgonigel nekad sam istraživao, čime je prekršio američke ekonomske sankcije protiv Rusije. Optužnica navodi da mu je Deripaska platio da istraži konkurentskog oligarha. Mekgonigel se izjasnio nevinim po svim tačkama optužnice. Američki tužioci sumnjiče Mekgonigela i da je sklopio savez s bivšim sovjetskim diplomatom Sergejem Šestakovom, koji mu je omogućio suradnju s Deripaskom.

Mekgonigel nije bio običan agent FBI-a. Vodio je WikiLeaksovu istragu o Chelsea Manning i potragu za kineskom krticom unutar CIA-e. Dok je radio u sjedištu FBI-a u Vašingtonu, učestvovao je u otvaranju istrage o povezanosti Trampove kampanje s Rusijom, koja je poslije nazvana Operacija Crossfire Hurricane.

Ali, upravo Mekgonigelov posljednji posao u FBI-u - specijalni agent zadužen za protivobavještajni odjel u uredu FBI-a u Njujorku - bio je njegov najvažniji zadatak. Posao mu je bio pronaći neprijateljske špijune i regrutirati vlastite.

- Njujork siti globalno je središte špijunaže i protivšpijunaže - rekao je insajder iz policije upoznat s Mekgonigelovim slučajem. "Tu se odvijaju posjete stranih poslovnih elita i političara. Tu su Ujedinjeni narodi, etničko stanovništvo... Ko vodi planove za novačenje špijuna iz svih tih drugih zemalja? FBI. Dakle, pristup koji dobivate na tom poslu je izvanredan. Dakle, ako vodite protivobavještajnu službu FBI-a u Njujorku, možete se dočepati gotovo svega što poželite i ne morate se uvijek opravdavati zašto to tražite.

Primio novac

Najupečatljivije u slučaju protiv Mekgonigela jest koliko je jeftino on navodno prodao svoje ovlasti za provođenje zakona. Jedna optužnica sugeriše da je Mekgonigel primio 225.000 dolara kako bi lobirao kod albanskog premijera oko dodjele dozvola za bušenje nafte, a zatim otvorio istragu FBI-a povezanu s američkim državljaninom koji je lobirao za jednog od premijerovih političkih protivnika. Organiziranje sastanka za izvršnog direktora bosanske farmaceutske tvrtke s američkim dužnosnikom u Ujedinjenim narodima smatralo se skupljom stavkom - 500.000 dolara, tvrdi jedna optužnica.

Gereiro se prisjeća da je Mekgonigel koristio resurse FBI-a za njihov odnos – imali su odnos u terencu koji je vlasništvo savezne vlade. A nakon što je otkriveno da ona ima rak dojke, prisjeća se Gereiro, Mekgonigel bi povremeno slao agenta u FBI-evoj automobilu da je vozi od Nju Džerzija do stana njene rođakinje u New Yorku. Uprkos stalnim obmanama o njegovu bračnom statusu, Mekgonigel je bio "brižan, pun ljubavi i zabrinut" tokom razdoblja njene bolesti, kaže Gereiro.

Krajem 2018. Mekgonigel i Gereiro su prekinuli. Mekgonigel joj je rekao da je još u braku i da se ne planira razvesti od svoje supruge. "Bila sam šokirana", priznaje. "Bila sam jako zaljubljena u njega i to me povrijedilo. Počela sam puno piti."

Ispitivali Gereiro

Nekoliko mjeseci kasnije Gereiro je u alkoholiziranom stanju poslala ljutiti e-mail Vilijamu Sviniju, koji je bio zadužen za FBI-jev ured u New Yorku i koji ju je, prisjeća se, upoznao s McGonigalom. Sjeća se da je u e-poruci rekla Sviniju da bi trebao istražiti njihovu vanbračnu aferu, kao i Mekgonigelove poslove u Albaniji. Mekgonigel se već sprijateljio s albanskim premijerom Edijem Ramom i često je putovao u Albaniju.

Insider nije mogao potvrditi da je Gereiro poslala e-mail niti da ga je Svini primio. Bez obzira na to, do novembra 2021. postalo je jasno da FBI istražuje Mekgonigela. Dva su se agenta pojavila na Gereirinim vratima, pokazali su joj sliku Mekgonigela s albanskim premijerom te su razgovarali s njom o njihovim interakcijama. Također je primila sudski poziv u kojem se traži da dostavi svu komunikaciju s Mekgonigelom kao i informacije o svim "plaćanjima ili darovima" koje joj je on možda dao.

Gereirine nevolje s alkoholom pogoršale su se početkom 2021., kada je teško opečena tokom požara u očevoj kući. Zamolila je prijatelje za pomoć putem GoFundMe. Bivši gradonačelnik Njujorka Rudi Đulijani, kojeg je poznavala iz policijskih krugova, dopustio joj je da ostane u spavaćoj sobi za goste. Od tada, Gereiro je javno istupala braneći brojne Đulijani opovrgnute tvrdnje, poput tvrdnje o izbornoj prevari, piše Jutarnji.hr.