WHO: Ulažemo napore da potrebna pomoć što prije stigne u Tursku

Broj poginulih raste u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihterovoj skali koji je u ponedjeljak rano ujutru pogodio jugoistočnu Tursku i sjever Sirije. Stotine je ubijeno u dvije zemlje, hiljade je povrijeđeno, a očekuje se da će broj žrtava dalje rasti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) kaže da pomaže velikim međunarodnim naporima za podršku Turskoj i Siriji u rješavanju razorne štete od potresa i da je u kontaktu s turskim vlastima.

Hans Kluge, šef WHO-a u Evropi, rekao je u ponedjeljak da regionalni uredi agencije Ujedinjenih naroda u istočnom Mediteranu pomažu u širenju međunarodnih napora da se brzo transportuju lijekovi i oprema za pomoć u područja pogođena potresom.

Kluge wrote in a tweet, “Amid the devastation wrought by today’s earthquake in Turkey ‒ a WHO Europe member state ‒ and Syria, deep condolences to all affected communities."

Kluge je napisao na Twitteru:

- Usred razaranja koje je prouzročio današnji zemljotres u Turskoj, državi članici WHO Evropa i Siriji, izražavam duboko saučešće svim pogođenim zajednicama.