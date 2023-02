Tri motiva za ubistvo Ane Volš: Spremni novi dokazi protiv Brajana

Tačno 38 dana je prošlo od nestanka Beograđanke Ane Volš (Walsh) koja se još 2005. godine iz Srbije preselila u SAD.

Iako njeno tijelo još nije pronađeno, bostonska policija nema dilemu da je riječ o ubistvu za koje je jedini optuženi njen suprug Brajan Volš (Brian Walsh), piše Blic.rs.

On je uhapšen još 8. januara zbog "ometanja policijske istrage", a dan kasnije prvi put je izašao pred sudiju i to sa ciničnim osmijehom na licu. Međutim, deset dana kasnije, 18. januara, kada se pojavio drugi put u sudu, više mu nije bilo do smijeha, pošto je i zvanično optužen za ubistvo supruge Ane sa kojom je skoro osam godina bio u braku i u kojem su rođena njihova tri sina starosti od dvije do šest godina.

Krvavi peškiri, nož, guglanje

Tom prilikom tužilaštvo je iznijelo veoma čvrste dokaze da je Brajan Volš umješan u nestanak supruge Ane, počevši od 10 kesa koje su odnijete na deponiju, a u kojima su bili krvavi peškiri, testera, sjekira, rukavice, nož, zaprljan tepih... Na mnogima od njih nađeni su DNK tragovi Ane Volš.

Pored toga nadležni su doznali i šokantne podatke koje su dobili pregledom mobilnih telefona, tableta i laptopa, da je Brajan Volš u noći nestanka, ali i u naredna dva dana, na internetu tražio "koliko dugo opstaje DNK", "može li da se identifikuje tijelo bez zuba", "koji je najbolji način da se tijelo raskomada i uništi", "kako očistiti krv sa drvenog poda", "možete li biti optuženi za ubistvo bez tijela"...

Brajan Volš je 18. januara i zvanično pred sudom u Masačusetsu optužen da je ubio suprugu, raskomadao njeno tijelo, a zatim ga i pokušao sakriti. Zbog čega mu prijeti doživotna robija, s obzirom da u ovoj američkoj državi ne postoji smrtna kazna.

Šta će se desiti 9. februara?

Prethodnih sedmica slučaj Ane Volš je djelimično pao u drugi plan kako u regiji tako i u Americi, ali će ove sedmice ponovo biti itekako aktuelizovan pošto će Brajan Volš, kako je najavljeno, u četvrtak 9. februara po treći put izaći pred sudiju.

Kako prenose pojedini američki mediji, upoznati kako sa samim slučajem, tako i sa praksom u ovakvim situacijama, očekuje se da tužilac u četvrtak prezentuje nove dokaze do kojih je istraga došla u prethodne tri sedmice koliko je prošlo od prethodnog saslušanja. Tu se prije svega misli na dodatne rezultate DNK vještačenja predmeta koji su pronađeni u kući porodice Volš, ali i na deponiji nedaleko od kuće Brajanove majke.

Također, nije isključeno da se otkriju i novi detalji dobijeni nakon razgovora koji je obavljen upravo sa Aninom svekrvom, ali i sa bejbisiterkom koja je boravila u kući porodice Volš nakon Aninog nestanka, a nije isključeno i da su u želji da razriješe cijeli slučaj pedagozi koji su imali razgovor i sa Aninom i Brajanovom djecom koja su bila u kući u vrijeme kada se tragedija dogodila.

Glavno suđenje sredinom godine

Iako je Brajan Volš optužen za ubistvo, glavno suđenje moglo bi da počne tek za nekoliko mjeseci, pošto se krivični postupak u SAD odvija u više faza.

Ukoliko se Brajan Volš ne predomisli i ne prizna krivicu (na prethodnom pojavljivanju pred sudijom se izjasnio da nije kriv), odnosno ne sklopi dogovor sa tužilaštvom, uslijedit će preliminarni postupak pred sudom, kada će tužilac morati da dokaže postojanje dovoljno činjenica da je okrivljeni učinio krivično djelo, poslije čega će sudija odlučiti da li će zakazati suđenje ili obustaviti cijeli postupak.

Ako se suđenje zakaže, slijedi faza odlučivanja o prethodnim pitanjima, a tek poslije toga glavno suđenje, koje počinje formiranjem porote od 12 članova.

Majka: "Molim se do 9. februara"

Predstojeći 9. februar nedavno je spominjala i Milanka Ljubičić, Anina majka.

- Do 9. februara ću nastaviti da se molim, ležim i ustajem sa tom idejom da će se Anči pojaviti. Nakon toga… ne znam šta ću. Plašim se da povjerujem u istinu ako je to ona koju mediji plasiraju. Ne želim da vjerujem da je naudio ženi za koju je tvrdio da bez nje ne zna i ne može da živi. Svjedočila sam svojim očima njegovoj ljubavi ka njoj - rekla je očajna majka za portal Nova rs.

Iako i dalje ne želi da povjeruje da je njena kćerka ubijena, oko nekih stvari nema dilemu.

- Ukoliko je Brajan to uradio, neka mu sud odredi kaznu, a najmanja je doživotna robija po mom mišljenju. Ne znam šta da kažem, ali ako se ispostavi da mog djeteta nema više, onda bi trebalo tamo da bude sahranjena. Blizu svoje djece. Ja sam bolesna, a oni treba da joj pale svijeće i nose cvijeće na grob cijeli život. Samo da se sve preokrene do 9. februara - rekla je nedavno Anina majka.

Tri motiva za ubistvo

Jedan od glavnih zadataka istražitelja je pronalaženje konkretnog motiva koji je Brajan Volš imao za ubistvo supruge Ane, a u igri su tri, ljubav, novac i selidba.

Naime, sve govori da im je brak bio u krizi, o čemu svjedoči podatak da na društvenim mrežama Ana duže od dvije godine nije okačila nijednu zajedničku fotografiju. Na drugoj strani, Ana je definitivno bila sposobna da zaradi novac i imala je na svoje ime imovinu vrijednu skoro tri miliona dolara.

Konačno, najveće nesuglasice Ana i Brajan su imali oko mjesta boravka. Naime, Ana je insistirala na preseljenju u Vašington, gdje je radila, kako bi više vremena provodila sa djecom, dok je Brajan odlagao selidbu jer je i dalje bio u kućnom pritvoru zbog ranijih finansijskih prevara.