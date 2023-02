Ambasador SAD u Srbiji: Formiranje Zajednice srpskih opština do kraja godine

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil (Christopher Hill) izjavio je danas da su odnosi Srbije i SAD sve bolji, kako bilateralni, tako i trgovinski, kao i da su američke investicije u Srbiji vrijedne 4,5 milijardi dolara.

Hil je za K1 televiziju rekao i da SAD apsolutno podržavaju Srbiju na evopskom putu i da žele da Srbija postane član EU.

- Mnogo je napretka u ekomnomskim odnosima i to je važno. Jedan od glavnih elemenata koje tu imamo je Američka privredna komora. Ovdje imamo velike investicije. Velike američke kompanije odlučile su da investiraju ne samo u Srbiju, već i njenu budućnost i njenu sljedeću generaciju. Investicije su 4,5 milijardi dolara i to je ozbiljan novac - rekao je Hil.

Značajna godina

On je govorio i o rokovima kada bi trebalo da se formira Zajednica srpskih općina (ZSO) i eventualno bude potpisan njemačko-francuski prijedlog.

- Kada je riječ o ZSO, mislim da se govori o razumnim rokovima kada se kaže da je to moguće do kraja godine. Ipak, nisam siguran da se uopšte može govoriti o rokovima već bi ljudi svakodnevno nešto trebalo da čine na tome da dođu do rješenja. Ali, mislim da je realno predložiti da se to sve desi ove godine. Mislim da je ova godina značajna godina i francusko-njemački prijedlog je pozitivan i može da se sprovede. Pažnja koju Srbija dobija je pozitivna i doživljava se da Srbija u tom procesu veoma dobro nastupa, što sve govori njoj u prilog. Možemo da izađemo na kraj s tim pa da se onda bavimo interesantnijim temama kao što je unapređenje ekonomskih odnosa i naša interakcija sa Srbijom - rekao je.

Dodao je da se iz Srbije mnogo izvozi u SAD i konstatovao da geografski jesmo udaljeni, ali da je trgovinsku razmjena u porastu.

Američke investicije

Što se tiče američkih investicija, Hil ističe da je Evropa odlično tržište i da, ako hoćete da budete uspješni na tom tržištu, morate da vodite računa gdje će biti proizvodnja i da budete strateški pozicionirani.

Hil kaže da je uvjeren da su mnogi odlučili da ta proizvodnja bude upravo u Srbiji, a posebno je impresioniran mladom generacijom u toj zemlji.

- Mnogi od njih dolaze sa tehničkih fakulteta. Imate uspješne univerzitete, ne samo u Beogradu, već i u Nišu. Sada ću ići u Kragujevac, za koji čujem da ima uspješan Univerzitet. Ono što čini interesantnim da ovdje ulažemo jeste što Srbija vodi računa o mladoj generaciji i trudi se da se osjećaju sigurnim ovdje, da mogu da ostanu i imaju posao - rekao je američki ambasador.

Dodaje da, iako je Srbija dobro mjesto za investicije, postoje izazovi, kao što su, kako je rekao, ostaci prošlosti, odnosi sa Moskvom, izazovi kao što je Kosovo.

Ulazak u EU

Također, Hil ističe da SAD žele da vide Srbiju u EU.

- Za nas je važno da Srbija postane članica EU, što mi apslolutno podržavamo, jer EU ona predstavlja grupu možda naših najboljih prijatelja na svijetu. Stalo nam je da Srbija postane deo EU i da naši odnosi ne budu samo bilaterano dobri, već da bude i dio EU - zaključio je Hil.

Dodaje da SAD podržavaju i inicijativu regionalnog povezivanja Otvoreni Balkan.

- Ono što je potrebno ovom regionu je još dublja regionalna integracija, jer ako ste kompanija koja sa strane gleda gdje će da stavi svoje proizvodne pogone, ona gleda da to ne bude tržište samo jedne zemlje, već da tu bude više zemalja. Tako da su inicijative poput Otvorenog Balkana apsolutno odlične inicijative - poručio je američki ambasador.

Bitna inicijativa

Osim toga, dodaje, tu postoji još jedna dimenzija, a to je da su tu ideju podržali predsjednik Aleksandar Vučić, ali i premijer Albanije Edi Rama.

- Ako se osvrnete na historiju vidjet ćete da ste malo kada imali tako dobre odnose Beograda i Tirane, kao danas. To povezujem upravo sa tom inicijativom. Podržavamo takve inicijative, želimo da pomognemo ljudima da pomognu sami sebi, ali to mora biti nešto što potiče iz ovog regiona - zaključio je Hil.

On je poručio da želi da bude dio procesa poboljšanja odnosa Srbije i SAD.

- Vještina na koju sam najviše ponosan jeste što sam tu da saslušam ljude i da pokušam da razumijem njihove stavove. Mnogo se razlikujemo, ali ono što mogu da garantujem je da me zanima šta ljudi kažu i njihovi razlozi - poručio je Hil.