Američka kongresmenka tvrdila da je Jevrejka, a otkriveno da je unuka naciste

Republikanska kongresmenka s Floride Ana Paulina Luna lagala je da je jevrejskog porijekla, tvrde novinari "Washington Posta".

- Otac me odgojio kao mesijansku Židovku. Ja sam također mali dijelom Aškenaza - rekla je Luna za u novembru 2022. za "Jewish Insider".

No, ne samo da Luna gotovo sigurno nije Jevrejka, nego je i prema tvrdnjama nekoliko članova porodice, prema pisanju "Washington Posta", Lunin djed po ocu Hejnrih Majerhofer (Heinrich Mayerhofer), koji je umro 2003., služio u oružanim snagama nacističke Njemačke kad je bio tinejdžer 1940-ih.

"Insider" je intervjuirao Lunu zbog reakcije na činjenicu da je zastupnica Marjorie Taylor Greene, poznata po svojoj zavjeri "jevrejski svemirski laser", podržala Luninu kandidaturu za Kongres.

- Ako je bila antisemit zašto me podržala? Ja se ni na koji način, oblikom ili formom, ne bih dovela u poziciju da se družim s nekim takvim, pa jednostavno ne vidim da je Marjorie Taylor Greene ta osoba. Ako vidim da se to događa s desne strane, ja sam prva osoba koja će to osuditi i reći, kao, "Hej, to nije cool. Ne slažem se s tim" - rekla je Luna.

"Washington Post" je prenio da je Luna, koja se danas smatra prvom Meksičkom Amerikankom koja predstavlja Floridu u Kongresu, svojedobno sebe opisala kao porijeklom sa Bliskog istoka, Jevrejku ili istočnoevropljanku.