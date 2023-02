Majka četiri dana bila ispod ruševina s novorođenčetom: Preživjeli su

Zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju dogodio se prije sedam dana, a žrtve se još uvijek izvlače ispod ruševina.

BBC je prenio priču o porodici sa novorođenom bebom koja je nakon četiri dana spašena ispod ruševina.

Kada je Nedžla Ćamuz (Necla Camuz) 27. januara rodila svog drugog sina, dala mu je ime Jagiz (Yagiz), što znači "hrabri".

Hranila sina

Samo 10 dana kasnije, u 04:17 sati po lokalnom vremenu, Nedžla je bila budna i hranila svog sina u njihovoj kući u pokrajini Hataj (Hatay) na jugu Turske, prenosi BBC.

Nekoliko trenutaka kasnije, bili su zatrpani pod gomilama ruševina.

Nedžla i njena porodica živjeli su na drugom spratu moderne peterospratne zgrade u gradu Samandagu. Bila je to "lijepa zgrada", kaže i dodaje da se tamo osjećala sigurno.

Zgrade uništene

Ona tog jutra nije nije znala da će to područje biti razoreno zemljotresom, a zgrade oštećene i uništene na svakom koraku.

- Kad je počeo zemljotres, htjela sam otići do svog muža koji je bio u drugoj sobi, a on je htio učiniti isto. Ali kad je pokušao doći do mene s našim drugim sinom, ormar je pao na njih i nisu se mogli pomaknuti – kazala je ona.

Ona je opisala da je zemljotres postajao sve jači, a zid je pao.

- Prostorija se tresla, a zgrada je mijenjala položaj. Kad je prestao, nisam shvatila da sam pala sprat. Vikala sam njihova imena, ali odgovora nije bilo – kazala je ova 33-godišnjakinja.

Ona je ležala s bebom na prsima, koju je još uvijek držala u rukama. Ormar pokraj nje koji je pao i spasio živote spriječivši veliku betonsku ploču da ih zgnječi.

Par je ostao u ovom položaju gotovo četiri dana.

Mrkli mrak

Ležeći u pidžami ispod ruševina, Nedžla nije mogla vidjeti ništa osim mrklog mraka pa se morala osloniti na druga osjetila kako bi shvatila što se događa. Na njeno olakšanje, odmah je mogla vidjeti da Jagiz još diše.

Ona je teško disala zbog prašine, ali se ubrzo smirila.

Bilo joj je toplo u ruševinama. Osjećala se kao da su ispod nje dječje igračke, ali se nije mogla pomjeriti.

Osim ormara, meke kože svog novorođenog sina i odjeće koju su nosili, nije mogla osjetiti ništa osim betona i krhotina. U daljini je čula glasove. Pokušala je vikati u pomoć i lupati po ormaru.

- Ima li koga tamo? Može li me iko čuti – rekla je ona.

Kad to nije upalilo, pokupila je sitne komadiće krša koji su pali pored nje i iskoristila ih da udari o ormar, nadajući se da će biti glasnije. Bojala se udariti u površinu iznad sebe da je ne bi urušila. Ipak, niko nije odgovorio.

Nedžla je shvatila da postoji mogućnost da niko neće doći.

- Bila sam prestravljena – kazala je ona.

Bez osjećaja za vrijeme

U tami ispod ruševina, Nedžla je izgubila svaki osjećaj za vrijeme. Ovakav život nije trebao biti.

- Planirate puno stvari kada dobijete novu bebu, a onda... odjednom ste pod ruševinama – rekla je ona.

Znala je da mora paziti na svog sina i mogla ga je dojiti u skučenom prostoru.

Nije bilo izvora vode ili hrane do kojeg bi sama mogla doći. U očaju je bezuspješno pokušala popiti vlastito majčino mlijeko.

Nedžla je mogla osjetiti tutnjavu bušilica iznad glave i čuti korake i glasove, ali prigušeni zvukovi su se osjećali daleko.

Odlučila je štedjeti energiju i šutjeti osim ako zvukovi izvana ne dođu bliže. Stalno je mislila na svoju porodicu, bebu na grudima, na muža i sina izgubljene negdje u ruševinama. Također se brinula kako su drugi voljeni prošli u zemljotresu.

Nije smatrala da će se izvući iz ruševina, ali sinova prisutnost dala joj je razloga da ostane puna nade. Velik dio vremena je spavao, a kad bi se probudio plačući, ona bi ga u tišini hranila dok se ne bi smirio.

Lavež psa

Nakon više od 90 sati pod zemljom, Necla je čula lavež pasa. Pitala se sanja li. Lajanje je bilo praćeno zvukom glasova.

- Jesi li dobro? Pokucaj jednom za da - doviknuo je jedan u ruševinama.

Upitali su je u kojem stanu živi. To je značilo da je pronađena.

Spasioci su pažljivo kopali u zemlju kako bi je locirali dok je držala Jagiza. Tamu je razbila svjetlost baklje koja joj je sjala u oči.

Kada je spasilački tim iz vatrogasne službe istanbulske općine upitao koliko je Jagiz star, Nedža nije mogla biti sigurna. Znala je samo da je imao 10 dana kada se dogodio zemljotres.

Odnesena na nosilima

Nakon što je predala Jagiza spasiocima, ona je potom odnesena na nosilima pred, kako se činilo, velikom gomilom. Nije mogla prepoznati nijedno lice.

Dok su je prebacivali u vozilo hitne pomoći, tražila je potvrdu da je i njen drugi sin spašen.

Kada je stigla u bolnicu, nju su dočekali članovi porodice koji su joj rekli da su njen suprug Irfan i njen trogodišnji sin Jigit Kerim (Yigit) spašeni iz ruševina.