Američka vojska: Pronašli smo senzore iz kineskog špijunskog balona

Ova epizoda je dodatno opteretila odnose Vašingtona i Pekinga, što je dovelo do toga da američki državni sekretar Entoni Blinken (Antony) odloži put u Kinu.

To je također dovelo do toga da je američka vojska pretražila nebo u potrazi za drugim objektima koje nije uhvatio radar, što je dovelo do tri neviđena obaranja u tri dana između petka i nedjelje.

Američka vojska i Bajdenova administracija priznale su da mnogo toga o najnovijim, bespilotnim objektima ostaje nepoznato, uključujući kako se drže u zraku, ko ih je izgradio i da li su možda prikupljali obavještajne podatke.