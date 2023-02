Prevodio ispovijest bh. spasioca i nije mogao zaustaviti suze

Kada su ih domaćini ispraćali sa aerodroma, tamošnjim medijima se obratio vođa GSS-a Novi Grad Sarajevo Fahrudin Dobrača.

Dobrača je rekao kako je GSS Novi Grad spasio deset ljudi, ali su pronašli i mnogo mrtvih.

Ispričao je da ih je na kraju misije dočekalo 27 osoba koje su bile mrtve.

- To je i naša bol i mi to toliko osjetimo da nemamo puno šta reći. Kada smo otkopavali jednu od ruševina gdje smo imali tri mrtve osobe, ustanovili smo da su to bili majka, otac i dijete i bili su zagrljeni.

To je nešto što će ostaviti veliki trag na nas. Zemljotres ih je zatekao na stubištu - rekao je Dobrača.