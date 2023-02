Stoltenberg: Otišao sam u krevet znajući da će krenuti pokolj

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je noć uoči početka ruske agresije na Ukrajinu, 24. februara, otišao spavati znajući da će uskoro krenuti pokolj.

- Otišao sam u krevet. Ali bila je to vrlo kratka noć jer sam znao da će me u nekoj fazi, u roku od nekoliko sati, neko probuditi. I to se upravo dogodilo - rekao je Stoltenberg za AFP uoči godišnjice rata u Ukrajini.



Znao je da će Putin krenuti

Kako je rekao, oko četiri sata ujutro nazvao ga je šef štaba i samo mu saopćio da su Rusi počeli sa invazijom.

Dok su se mnogi širom svijeta do kraja nadali kako Moskva neće riskirati napad punih razmjera, generalni sekretar NATO-a nije sumnjao da je Putin spreman krenuti.

- Moguće je biti šokiran brutalnošću rata. Ali nema načina da budete iznenađeni jer je ovo stvarno nešto što je bilo predviđeno mjesecima prije invazije - kazao je Stoltenberg.

Stoltenberg je istakao kako "Putin želi drugačiju Evropu u kojoj može kontrolisati susjede i u kojoj može odlučivati šta zemlje mogu učiniti.