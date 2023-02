Američki general: Rat u Ukrajini će se završiti za pregovaračkim stolom

Mark Majli (Milley), general i komandant Oružanih snaga SAD-a, rekao je da vjerovatno ni Rusija ni Ukrajina neće postići svoje vojne ciljeve.

Majli je u intervjuu za "Financial Times" rekao da Pentagon provjerava svoje zalihe oružja, te da će možda morati pojačati izdatke za vojsku s obzirom na činjenicu koliko brzo se municija koristi u ratu u Ukrajini.

- Rusima će biti gotovo nemoguće ostvariti svoje političke ciljeve vojnim putem. Krajnje je nevjerojatno da će Rusija osvojiti Ukrajinu. To se naprosto neće dogoditi - rekao je Majli.



On je dodao i da će biti vrlo teško Ukrajini postići cilj izbacivanja Rusa sa svakog centimetra okupiranog teritorija.

- To ne znači da se to neće dogoditi, ali to je izuzetno teška zadaća. To bi u principu zahtijevalo potpuni kolaps ruske vojske - poručio je Majli.

Majli je naglasio kako vjeruje da će se rat završiti za pregovaračkim stolom.