Stručnjaci u Turskoj objasnili zašto je došlo do aktivnosti na planini Kuskajasi

- Kamena masa, skoro 41 kilometar ispod Zemlje na temperaturi od 2.200 stepeni celzijusa, izbila je na površinu pod pritiskom od 250 kilobara i pretvorila se pepeo. Gurajući blato ispred sebe, tekla je niz planinu brzinom od 40 do 60 kilometara na sat. Ta toplota, blato i bazalt su ono što nazivamo lava i vulkanski pepeo. Nakon izbijanja na površinu, ta masa se ukrutila. Ova aktivnost se više neće ponoviti - konstatovao je Ercan.

Prema njegovim riječima, male erupcije mogu se vidjeti na drugim lokacijama. Kao razlog za to je istakao, kako je rekao, oslobađanje energije. Upozorio je da to može biti opasno za one koji žive u blizini mjesta erupcije.

Stručnjak za zemljotrese Naci Gorur je naglasio da nije riječ o erupciji vulkana. Kako je naveo, geologija spomenutog područja nije kompatibilna s vulkanskom aktivnosti, piše list Daily Sabah.