Plenković: Znamo za zabranu usvajanja djece iz Konga

Hrvatska je upoznata s informacijom da se djeca iz DR Konga ne mogu legalno usvajati od 2017. godine, ali je pitanje jesu li se bez obzira na to u Kongu donosile neke administrativne i sudske odluke o procesu usvajanja, rekao je danas premijer Andrej Plenković na marginama konferencije o sigurnosti u Minhenu.

"Mi smo toga svjesni"

Direktor za zaštitu djece pri kongoanskom ministarstvu za ravnopravnost spolova, porodice i djecu Gotier Lujele (Gauthier Luyele) izjavio je francuskoj agenciji AFP da strancima od 2017. zakonom nije dopušteno da usvajaju djecu.

- To je informacija koja postoji zadnjih nekoliko sedmica - kazao je Plenković hrvatskim novinarima u Minhenu.

- Mi smo toga svjesni - kazao je Plenković, ali je drugo pitanje "jesu li se nezavisno o tome donosile neke odluke na nivou administracije i sudova u Kongu" koje su omogućile odvijanje procesa posvajanja.

Hrvati optuženi za trgovinu ljudima

Osmero Hrvata uhapšeno je u decembru kada su pokušavali napustiti Zambiju s četvero djece iz DR Konga. U međuvremenu su optuženi za trgovinu ljudima.

Plenković je ponovio da je sada vrlo važno da se hrvatskim državljanima koji se nalaze u Zambiji pruži sva konzularna i diplomatska zaštita i pravna pomoć.

- To je ono što mi radimo i u komunikaciji s advokatima koji su tamo angažirani i prema zambijskim vlastima.

U drugoj fazi će se ispitati kako dolazi uopće do sistema usvajanja djece iz Konga.

- Mi smo, naravno, kazali da je jako važno da nadležna tijela, a to su sudovi i odgovarajući resori, naprave kontrole cijele te dokumentacije koja je došla u tim različitim procesima. To su stvari koje su se odvijale, između ostalog, i pred hrvatskim sudovima, pa će oni, vjerujem, pogledati o kakvim je dokumentima riječ - kazao je on.