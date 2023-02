Blinken: Kineski upad balonom nikad se ne smije ponoviti

Visoke diplomate Sjedinjenih Država i Kine susrele su se u subotu u prvom kontaktu na visokom nivou između svojih zemalja otkako su SAD prije dvije sedmice oborile navodni kineski špijunski balon, a državni sekretar Entoni Blinken (Antony) poslao je poruku da je program nadzora Pekinga imao bio "izložen svijetu".

Blinken i Vang Ji (Wang Yi), najviši vanjskopolitički dužnosnik Komunističke partije Kine, održali su jednosatne razgovore u Minhenu, gdje su prisustvovali međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji, prema američkom State Departmentu.

Slanje balona

- Jasno sam mu stavio do znanja da je Kina slanje balona za nadzor nad Sjedinjenim Državama, kršeći naš suverenitet, kršeći međunarodno pravo, neprihvatljivo i da se to više nikada ne smije ponoviti - rekao je Blinken u subotu u intervjuu za CBS “Face the Nacija.”

Njegov glasnogovornik Ned Prajs (Price) rekao je u izjavi da je Blinken također rekao kineskom zvaničniku da je njegov nacionalni "program balona za nadzor na velikim visinama - koji je upao u zračni prostor preko 40 zemalja na pet kontinenata - bio izložen svijetu".

Otkazano putovanje

Blinken je ranije ovog mjeseca otkazao putovanje u Peking zbog incidenta s balonom, koji je postao glavno pitanje spora između dvije zemlje. Očekivao se sastanak na konferenciji u Njemačkoj.

Blinken je također rekao Vangu da SAD ne traže sukob s Kinom, ponavljajući standardnu tačku razgovora koju je Bajdenova administracija ponudila otkako je stupila na dužnost.

- Sjedinjene Države će se takmičiti i bez izvinjenja će se zalagati za naše vrijednosti i interese, ali da ne želimo sukob s NRK-om i ne tražimo novi hladni rat - rekao je Prajs.

Blinken je "podvukao važnost održavanja diplomatskog dijaloga i otvorene linije komunikacije u svakom trenutku.”

Ponovio upozorenje

Osim incidenta s balonom, Prajs je rekao da je Blinken ponovio upozorenje Kini o pružanju pomoći Rusiji da pomogne u njenom ratu protiv Ukrajine, uključujući pomoć Moskvi u izbjegavanju sankcija koje je Zapad uveo Rusiji.

- Upozorio sam Kinu da ne pruža materijalnu podršku Rusiji. Također sam naglasio važnost održavanja otvorenih linija komunikacije – naveo je Blinken u tvitu.

Ranije u subotu, Vang je obnovio kritike Pekinga na račun Sjedinjenih Država zbog obaranja balona, tvrdeći da taj potez ne ukazuje na snagu SAD-a.

Peking insistira da je bijela kugla oborena uz obalu Karoline 4. februara bila samo zalutali civilni vazdušni brod koji se uglavnom koristio za meteorološka istraživanja koji je skrenuo s kursa zbog vjetra i imao samo ograničene mogućnosti "samoupravljanja".

Vang, direktor Ureda Centralne komisije za vanjske poslove, ponovio je to insistiranje u govoru na konferenciji i optužio SAD da su prekršile međunarodne pravne norme uništavanjem objekta projektilom ispaljenom iz američkog borbenog aviona.

- Akcije ne pokazuju da su SAD velike i jake, već opisuju upravo suprotno - rekao je Vang.

Optužio SAD

Vang je također optužio SAD da negiraju ekonomski napredak Kine i da nastoje spriječiti njen dalji razvoj.

- Ono čemu se nadamo od SAD-a je pragmatičan i pozitivan pristup Kini koji nam omogućava da radimo zajedno - rekao je Vang.

Njegovi komentari došli su neposredno prije obraćanja na konferenciji potpredsjednice Kamale Heris (Harris), koja nije spomenula kontroverzu oko balona niti je odgovorila na Vangove komentare. Naglasila je važnost održavanja "međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima".

Ona je rekla da je Vašington (Washington) "zabrinut što je Peking produbio svoj odnos s Moskvom od početka rata" u Ukrajini i da bi "gledajući unaprijed, svaki korak Kine da pruži smrtonosnu podršku Rusiji samo bi nagradio agresiju, nastavio ubijanje i dodatno potkopao pravila -zasnovanog reda.”