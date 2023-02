Juratović: Putin nije očekivao da će doći do dogovora između EU, SAD i drugih demokratskih zemalja

Crnoj Gori je potrebno legitimno Vrhovno državno tužilaštvo, jer sudstvo bez njega ne funkcioniše, ocijenio je poslanik njemačkog Bundestaga Josip Juratović, u emisiji “Aritmija” Gradske RTV Crne Gore, autorice Tamare Nikčević.

- Treba raditi na tome da se izaberu sudije Ustavnog suda, a na nacionalnim manjinama je da se usaglase oko sedmog člana, kako ne bi bili argument za one koji ne žele da sudstvo funkcioniše. Pošto su bila dva eksperimenta što se tiče Vlade i sada tehnička Vlada, treba sprovesti izbore. Morate imati toliko stava kao demokrata da kažete ja više nisam legitiman, treba narod da odluči što i kako ćemo dalje - smatra Juratović.

Upitan da li očekuje da Vlada kojoj je izglasano nepovjerenje uvede Crnu Goru u Otvoreni Balkan, Juratović kaže da je ta mogućnost razlog više da se sprovedu izbori i da se formiraju legitimni parlament i Vlada.

Juratović je prenio i utiske sa prvog susreta sa ministrima iz Vlade Zdravka Krivokapića, navodeći da bi apostoli trebalo da predstavljaju Crkvu i ne ometaju rad parlamenta i demokratskog sistema.

"Mi smo Vlada 12 apostola"

- Kad je bila prva izmjena Vlade, ministar kome se ne mogu sjetiti imena, dođe kod nas u Bundestag, u moju radnu grupu – Parlamentarnu skupinu za Zapadni Balkan. Prvo što mi je palo u oči – kaže: „Mi smo Vlada 12 apostola. Kakvih apostola?!“, prisjeća se Juratović.

Juratović upozorava da demokratija ima pravila igre, ali da se sa njom ne može eksperimentisati.

- Druga poruka je bila: „Pa, znate, mi smo zasebni“. Sad, ne znam od koga? Mi nemamo baš puno veze sa parlamentom, nas parlament kao takav ne interesuje, ali kad dođe neko u demokratsku zemlju i govori unutar parlamenta da parlament ne igra toliku ulogu za njih – oni su ono kao 12 apostola, pitaš se ko ih je postavio? Vjerovatno neka vjerska zajednica - navodi Jurić.

Rat u Ukrajini mogao bi potrajati do granice izdržljivosti jedne ili druge strane, odnosno nekoliko narednih godina, procjenjuje Juratović. Velika je razlika, smatra, kada neko brani svoju zemlju i kada je agresor.

- Putin se jako prevario očekujući da će ga narod u Kijevu dočekati sa zastavama, te da se međunarodna zajednica neće solidarizovati sa Ukrajincima. On je sa svojim režimom povrijedio međunarodno pravo i za sve nas je bilo pitanje: „Ako mi to dozvolimo, koja država će biti slijedeća?“, navodi on.

Ističe da je Ukrajina dobila ogromnu pomoć, na različite načine, i da je Vlada kancelara Šolca dobro reagovala u ovoj situaciji.

Humanitarna pomoć i naoružanje

- Iz Njemačke smo uputili i humanitarnu pomoć, ali i pomoć kroz naoružanje, dobro motreći da naš odbrambeni savez ne dovedemo u direktan konflikt koji bi mogao preći u atomski rat. To ćemo činiti i dalje, pomagat ćemo Ukrajinu na sve moguće načine, jer se tamo brane i naše vrijednosti, međunarodna prava, osnovna ljudska prava i sve što nosi konvencija, koju je, pored ostalog, i Rusija potpisala a potom prekršila - naglašava Juratović.

Iako je Njemačka vlada, od početka postupala veoma oprezno, uspjeli su da, kako navodi, postignu cilj i da se sav slobodni demokratski svijet nađe ujedinjen u odbrani Ukrajine.

- Putin nije računao na tako nešto jer je bilo poznato da Evropa ima problema sa nekim svojim članicama. Kao autokrata, nije mogao da razumije da može doći do dijaloga i dogovora između EU, SAD i ostalih demokratskih zemalja, te da cijeli zapadni transatlanski odbrambeni sistem može biti čvrst i jedinstven - kazao je poslanik.

Smatra da je rat u Ukrajini podstakao mnoge zemlje da ulažu u sopstvenu odbranu i naoružanje, te da je to uticalo na smanjenje broja tenkova koji se šalju Ukrajini.