Džo Bajden u Poljskoj: NATO je jak kao stijena, SAD ne želi uništiti Rusiju

- Obraćam se građanima Rusije. SAD i NATO ne žele uništiti Rusiju, nema zavjere protiv Rusije, kako je danas rekao Putin. Ovaj rat nije nužnost nego tragedija. Putin može okončati rat jednom rečenicom. Pobjeda Rusije bi značila kraj Ukrajine, zato se brinemo za to da se Ukrajina može braniti - rekao je Bajden, prenosi Index.

Spomenuo je kako je Poljska prihvatila milione izbjeglica iz Ukrajine.

- Stojimo uz slobodu. To Amerikanci rade i to Amerikanci jesu. Putin je pokušao izgladnjeti Europu, spriječiti Ukrajinu da izvozi hranu, izazvati globalnu krizu hrane. To bi posebno pogodilo afričke zemlje.

Ukrajina je slobodna, suverena i demokratska. Nametnuli smo najjače sankcije ikad nametnute nekoj državi i uvest ćemo ih još. Imamo mnogo toga na što možemo biti ponosni proteklu godinu dana. No i dalje će biti teških dana. Držat ćemo leđa Ukrajini dok brani samu sebe - ističe Bajden.

NATO je čvrst kao stijena. Napad na jednu je napad na sve, to je sveta zakletva. Sveta zakletva da branimo svaki centimetar NATO teritorija - rekao je Bajden.

- Svijet je na prijelomnici, odluke koje sada donosimo odredit će iduća desetljeća. S jedne strane je demokracija, a s druge diktator koji je želi uništiti. Nema slađe riječi od slobode i nema višeg cilja od slobode.