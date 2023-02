Trudne Ruskinje odlaze u Argentinu na porod, evo i zašto

Nije rijedak slučaj da žene iz Rusije idu u Argentinu kako bi se porodile. Posebno u proteklih godinu koliko traje invazija Rusije na Ukrajinu.

Jedan od razloga tome je što Argentina ima drugačija pravila za državljane Rusije u odnosu na većinu svijeta. Rusima nisu potrebne vize da bi došli u Argentinu, a dijete koje je rođeno u ovoj državi odmah dobiva državljanstvo. Time i roditelji dobivaju mogućnost da traže državljanstvo.

Iznenadna odluka

Tako su Viki i Ekatarina među 2.000 trudnih Ruskinja koje su došle u Argentinu u proteklih godinu.



Viki je o rekla da je svoju odluku donijela u posljednji trenutak.



- U Argentini nema vojne regrutacije i kao roditeljima dječaka, to nam je važan faktor. To je bila odluka koju smo donijeli u posljednji trenutak. S obzirom na to da nam je prvo dijete, bili smo zabrinuti za njegovu sigurnost - rekla je Viki za BBC.

Tražit će državljanstvo

Upravo je Viki među roditeljima koji namjeravaju tražiti državljanstvo. Poručila je Argentincima da im je zahvalna, istakavši da su omogućili da se ugodno osjećaju.



Ekaterina je također govorila o tome zašto je iz Rusije došla u Argentinu.

- Bilo nam je važno da izaberemo državu koja će nam dati priliku da putujemo i u kojoj državljanstvo mogu dobiti i roditelji, a ne samo dijete. Najpopularnije i dobro poznate lokacije bile su Sjedinjene Američke Države i Kanada. No, teško je dobiti vizu za te države - kazala je Ekaterina.