Slovački ministar poručio Orbanu: Idi u ku**c!

Izjava mađarskog premijera Viktora Orbana da rat u Ukrajini nije mađarski problem izazvala je niz reakcija, a posebno žestoko odgovorio mu je ministar vanjskih poslova Slovačke.

- Tokom vikenda karpatski prorok je govorio kako ovo nije njihov rat. To je „samo vojni sukob dvije slavenske države“. Trebali bismo ih ostaviti na miru, izolirati. Zapravo, neka Rusi brzo pobiju Ukrajince. Kako odvratno. Kako jadno. Kako nehrišćanski - poručio je Rastislav Kačer.

Poručio je da će mir nastupiti onog trenutka kada se ruske snage u Ukrajini spakiraju i odu kući.

- Osim tradicionalnih gardista i neonacista, u borbu za Putina uključio se i trostruki bivši premijer. On želi mir. Putinovski mir - optužio ga je Kačer.

- Pišem ove retke u vozu iz Briselu za London. Slovačka je dio Zapada. Danas i EU-a i NATO-a. Mi smo dio razvijenog svijeta. Ne želim da radimo kao Orban i nikako ne želim da budemo na Putinovoj strani. To bi bilo naše uništenje. Za Putinove suradnike, a posebno za one u Karpatskom bazenu, za sve one koji žele mir po cijenu uništenja Ukrajine, imam samo jednu poruku: Idi u ku**c! - zaključio je oštro Kačer.