Ukrajinski diplomata predsjedniku NSRS: Šta "neutralni" radi na antievropskom događaju u Moskvi?

Bivši ukrajinski ambasador u BiH i Hrvatskoj, Oleksandr Levčenko (Levchenko), za "Face.ba" piše o situaciji u Ukrajini, prenoseći aktuelna dešavanja koja su potaknuta ruskom agresijom na Ukrajinu.

- Jedan od najpozicioniranijih hrvatskih političara opet je ponovio da je sukob u Ukrajini i "američki rat, kao što je ruski" te da će dogovor na kraju biti postignut između Vašingtona i Moskve.

"Cijenu ne plaćaju šminkeri na Floridi, hipsteri u Njujorku, niti bogati Rusi još uvijek, ne oni najbogatiji, nego plaća taj nesretni narod i mi koji se tresemo."

"Do laktova ogrezao u ukrajinskoj krvi"

Svakog je spomenuo, osim najvećeg krivca, koji je do laktova ogrezao u ukrajinskoj krvi – Vladimira Putina. Ne čudi me. Šef Kremlja je izuzet od Orbanovih i kritika još nekih visoko pozicioniranih balkanskih političara. Ne znam boje li ga se ili su mu nešto dužni, ali je ta tema za njih, jednostavno, tabu. Tog, kojem se prvom treba suditi na međunarodnom sudu za ratne zločine u Ukrajini, nikako ne mogu spomenuti. Stoji im u grlu kao kost. Vrlo su tužni, kažu, zbog ljudskih stradanja, ali se ne usuđuju doći u Kijev, da svojim očima vide strahote Buče i Borodjanke. Tada bi morali komentirati kremaljske krvave tragove na tuđoj zemlji.

Opet je, u svom posljednjem govoru, glavni moskovski neandertalac, Vladimir Putin, iznio tvrdnju da je "Rusija prinuđena braniti sebe zbog napada Zapada, kojim upravlja Amerika". Ako je Rusiju napala Amerika, možete to vratiti... ipak imate dugu zajedničku granicu. Ako Ukrajinu proglašavate nekom historijskom moskovskom granicom, onda biste mogli krenuti na Aljasku, koja je isto nekad bila u sastavu Rusije. Ali Kremlj zna da će odmah dobiti po nosu, pa se, navodno, s Vašingtonom bori u Ukrajini i to tako što ubija ukrajinsku djecu, siluje ukrajinske žene, uništava ukrajinske gradove i navodno su prinuđeni sve to raditi da bi potisnuli Amerikance.

Glavni moskovski neandertalac

Mi u Ukrajini slušamo ovog kremaljskog gmaza i ne čudimo mu se. Šta očekivati od antičovjeka, koji stvarno misli da će ga molitve bivšeg agenta KGB-a, moskovskog patrijarha Kirila, spasiti vatre pakla...

Skrivene pristaše glavnog moskovskog neandertalca misle da će zavarati domaću i međunarodnu javnost nekim svojim "objektivnim" prikazom ocjene ruske invazije, koju nazivaju "ukrajinskim konfliktom", a ustvari se radi o ratu najvećih razmjera u posljednjih 75 godina.

Ruski agenti nikad neće kritizirati Kremlj i Putina, nikad ih neće nazvati glavnim krivcima za ovaj krvavi rat... i to je njihova univerzalna osobina – nalazili se oni u Minsku, Budimpešti ili na Balkanu. Ruski je car izuzet od kritika, a koji su razlozi za to – to je već drugo pitanje. Gotovo svi zapadni partneri pridržavaju se formule: "Ništa o Ukrajini bez Ukrajine." Ali ovu formulu žele zaobići kremaljski poslušnici. Zato i koriste čisti moskovski narativ: O završetku rata trebaju pregovarati Moskva i Vašington.

Dok je američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) boravio u posjeti Ukrajini, Rusija je pokušala izvesti testiranje interkontinentalne balističke rakete RS-28 SARMAT, koju NATO naziva "Sotona II". Međutim, raketa nije uspješno lansirana. Kako javlja CNN, Ruska Federacija je Vašingtonu preliminarno najavila testiranje projektila, pa su zbog toga američke službe pratile (neuspješno) lansiranje.

Delegacija NSRS

Vladimir Putin je u svom govoru pred Parlamentom Rusije spustio zavjesu pred Evropom. Rusiju je, faktički, izolirao od evropskih vrijednosti. Na ovom propagandističkom okupljanju bila je prisutna i delegacija NSRS, na čelu sa predsjednikom ovog tijela. Kako da to prođe bez njih... Kremaljski saveznici, koji su potrebni Rusiji, službeno izjavljuju da su "neutralni" kad je riječ o ratu u Ukrajini. Ako si neutralan, šta onda radiš na antievropskom i antiukrajinskom događaju u Moskvi?

Vladimir Putin je u svom govoru odbacio evropsku pripadnost, propagirajući ideologiju ruskog fašizma – rusizma – koja odbija bilo koju vrstu ruskog europeizma i utjecaja koji potencijalno mogu ugroziti 'tradicionalne ruske vrijednosti'.

On je u svom govoru kazao da je Rusiju nemoguće pobijediti na bojnom polju, pa je ona, po njegovom mišljenju, zato izložena sve "agresivnijim informacijiskim i kulturološkim napadima". Putin je okrivio zapadnu civilizaciju koja, navodno, stalno laže i ne prestaje napadati Rusku pravoslavnu crkvu i kulturu. Po njegovom mišljenju, 'Zapad stvara sliku u kojoj je Rusija neprijatelj, kako bi skrenuo pažnju s korupcije i društveno-ekonomskih problema u vlastitim zemljama'.

O korupciji govori najbogatiji Rus u modernoj historiji Ruske Federacije koji je 'svojih' sedamdeset milijardi imetka dobio potkradanjem nacionalnog blaga tokom nekoliko decenija boravka na vlasti, počevši od perioda Peterburga.

"Velika laž"

Putin, koga zovu Velika laž, bio je dovoljno ciničan da okrivi demokratski svijet da je neiskren i da podvaljuje. Njemu je laž sastavni dio informacijske politike, jer njegovi govori mogu biti samo na vrhuncu podlosti, podvala, ucjena i manipulacije. Sa postojeća tri stuba laži izdvajamo: prvi je stub primitivna laž, drugi velika laž, a treći je stub govor, odnosno izlaganje ruskog predsjednika. Postao je lažov perfekcionista, pa zato i nosi titulu čovjeka kojeg ne treba slušati i treba raditi sve suprotno od onog što on savjetuje. Kod njega je crno zapravo bijelo. Njemu laž postaje istina kad je on iznese, a obmane historijskog karaktera koje iznosi zvuče istovremeno i smiješno, zbog neznanja osnovnih historijskih događaja i nevjerovatno je da takve cinične manipulacije može uraditi homosapiens... Ne može homosapiens, ali može nešto nalik čovjeku. Ustvari, on je primjer antičovjeka.

Putin je u svom govoru također najavio suspenziju djelovanja Ruske Federacije unutar Ugovora o strateškim i napadačkim naoružanjima. Ovaj je dokument predviđao kontrolu nad nuklearnim naoružanjima i promicanje globalne međunarodne bezbjednosti. Spomenuti ugovor ne predviđa mogućnost njegove privremene suspenzije. Moskva je i ranije ucjenjivala mogućnošću izlaska iz ovog ugovora. Ustvari, ona trenutno nije u mogućnosti povećati količinu svojih nuklearnih bojnih glava i njihovih nosača, ali to može uraditi u dogledno vrijeme. Zato se Kremlj nije usudio izaći iz ugovora, pa ga je za početak odlučio suspendirati, sve da bi vidio negativnu međunarodnu reakciju.

Vođa kremaljskih neandertalaca odlučio je objaviti duhovni rat ljudskoj civilizaciji nazvavši je "porokom" i "kulturnim otpadom". Gospodin Velika laž solira u Moskvi, a rusko stanovništvo smatra kremaljske nebuloze apsolutnom istinom. Ljudskost i snaga istine moraju potkopati osnove rusizma, a njegovi ideolozi trebaju biti osuđeni u novom nirnberškom procesu.