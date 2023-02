Šef turske svemirske agencije: Oružje za izazivanje zemljotresa postoji

Šef turske svemirske agencije Serdar Husein Jildrim (Hussein Yildirim) na jednom naučnom izlaganju iznio je poprilično šokantnu tvrdnju o oružju sposobnom da izazove zemljotrese.

On je rekao da postoje sistemi naoružanja koji rade po principu lansiranja dugačkih metalnih stubova iz svemira, koji se onda zabijaju duboko u zemlju i izazivaju zemljotrese.

Nezamisliva snaga

On je takvo oružje uporedio sa stubovima ulične rasvjete, visokih osam do deset metara.

- Unutar njih nema nikakvog eksploziva, ali to je metalna šipka napravljena od tvrdog materijala legure titanijuma. Stavili su u satelit određenu količinu, a onda ih ciljaju i lansiraju na Zemlju - pojašnjava.

Jildirim je još jednom podcrtao da je riječ o oružju nezamislive snage od koje jednostavno nema odbrane.

- To je kao kolac, oštar vrh. Na primjer, ne daj Bože, negdje da padne, nećemo sada da imenujemo scenario katastrofe, ali čim padne na zemlju prodire do pet kilometara duboko u zemlju. To se dešava veoma brzo i stvara zemljotres magnitude 7-8 stepeni. Usljed udara sve što se tamo nalazi biće uništeno. Vidite, ovdje nema oružja, nema eksploziva, nema bombi, ništa slično. Ali postoji takva sila koja dolazi iz svemira i nemate šanse da je vidite, zaustavite ili da se odbranite - objasnio je.

Nepoznat naučni stav

Nije poznato da li su ove njegove tvrdnje povezane sa zemljotresom koji je Tursku pogodio 6. februara ove godine, a koji je iza sebe ostavio pustoš i preko 50 hiljada poginulih.

Naučne tvrdnje o postojanju ovakvih sistema za sada nisu zvanično poznate.