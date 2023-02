Skup podrške u Zagrebu: Ishod rata odredit će budućnost ne samo Ukrajine, nego cijele Evrope

Uz minutu šutnje za brojne žrtve rata u Ukrajini, intonirane su državne himne Ukrajine i Hrvatske, a kao glavna poruka istaknuta je "podrška hrabrom narodu Ukrajine koji hrabro brani svoju slobodu i demokraciju" te poruka cijelom svijetu da ojača pomoć Ukrajini.

Okupljenima se obratio glavni organizator skupa, ambasador Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilič koji je podsjetio na žrtve nastradale u Mariupolju, Buči, Harkivu, Izjumu i drugim ukrajinskim gradovima i mjestima.

Jezik sile

- Kada govorim Mariupolj, mislim Vukovar, grad mučenik. Takvih je Vukovara u Ukrajini više od desetka, pronađeno je više od dvadeset masovnih grobnica, silovane su žene, ubijeni starci i djeca, što je čin mržnje i genocida. Samo silom i pritiskom neprijatelja možemo protjerati iz Ukrajine, jer neprijatelj, đavao, razumije samo jezik sile - kazao je Kirilič.

Potpredsjednik Vlade RH Tomo Medved izrazio je punu, bezrezervnu podršku Vlade RH i hrvatskih građana odbrani Ukrajine od, kako je kazao, „brutalne ruske agresije koja je donijela ogromne patnje, smrti, razaranja, progone, uništenje gradova, kulturnih dobara, industrijskih i energetskih postrojenja“.

- Hrvatska može biti samo na jedinoj ispravnoj strani, na strani prosperiteta, mira i slobode - poručio je okupljenima Medved.

Pružanje pomoći

Hrvatska i ostale države trebaju nastaviti pružati humanitarnu, finansijsku i vojnu pomoć, zaključio je.

- Ovo je skup podrške građana Zagreba Ukrajini i njenom narodu koji se bori za nezavisnost i demokratiju. Mi u Hrvatskoj znamo što znači rat, iskusili smo ga i nikome rat ne želimo. Zagreb je bogat onoliko koliko je bogat razlikama. Ukrajinci u Zagrebu djeluju od 1922. godine i doprinijeli su razvoju grada zajedno s ostalim nacionalnim manjinama - poručio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Gradonačelnik je posebno zahvalio sugrađanima koji su prihvatili izbjeglice iz Ukrajine te izrazio ponos, posebno zbog prihvata djece, najmlađih kojima je omogućeno školovanje, učenje hrvatskog jezika i uključenje u normalan život.

Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu (EP), poručio je kako će „ishod ovog rata odrediti budućnost ne samo Ukrajine, nego cijele Evrope", te dodao kako će Europa i Hrvatska nastaviti pomagati Ukrajinu.

Uz ukrajinske i hrvatske državne zastave, na skupu su se mogli vidjeti i transparenti s porukama: „Russia is a terrorist state“, „No war!“, „Stand with Ukraine!“, „Ukraine protects Europe – We need weapons“, „Arm Ukraine now“, „Stop Putin!“, „Hvala, Hrvatska“ i drugi.