Majka im preminula u avionu, a otac se ubio prije nekoliko godina: Dječaci ostali sami s bakom

Prije sedam godina javili su im da je otac izvršio samoubistvo, a prije samo 13 dana srce njihove majke prestalo je da kuca prilikom polijetanja aviona u kojem se nalazila.

Sava i Saša sa bakom Ljiljanom dijele tugu u malom stanu na Ceraku (Srbija), u nevjerici da se nesreća na njihovu kuću okomila svom silinom. Dok sve odiše patnjom u Kopaoničkoj 33, ljubavlju vezani, baka Ljiljana (62), Saša (15) i Sava (12) se bore da nastave život nakon gubitka majke Katarine koja je do posljednjeg dana života vodila borbu za njihovu bezbrižnu budućnost, piše Telegraf.

Vrata kuće kojom su zavladali bol i tuga otvorila je baka Ljilja uplakanih očiju. Priču o nesreći koja ih je nemilosrdno pokosila i zavila u crno započela je baka Ljiljana, a događaji koji su se nizali u životima ove porodice potvrdili su još jednom da nesreća nikada ne dolazi sama.

Smrt bebe

Savin i Sašin život potpuno se promijenio nakon samoubistva oca 2016. godine kada su iz Donjeg Milanovca stigle najcrnje vijesti.

- Sava ga nije ni zapamtio, a Saša je bio prvi razred - započinje priču Ljiljana.

Njena kćerka Katarina je, prije suprugove smrti, doživjela još jednu veliku tragediju.

Djevojčica koju je rodila nakon prvog sina živjela je veoma kratko. Bitku sa bolešću izgubila je kao beba.

Nakon svega što je preživjela, traume i stres koji su se taložili, Katarini su alarmirali na problem za koji nije znala da ima, a koji joj je, ispostavit će se, bio urođen. Ona je na ljekarskom pregledu otkrila da ima urođenu manu zaliska na srcu i aneurizmu, pa je, kako kaže Ljiljana, trebala da bude operisana.

Pored dva divna sina ova mlada žena imala je razlog za borbu. Ništa joj nije bilo teško i željela je djeci i sebi da obezbijedi pristojan život. Kaća je zarađivala čisteći stanove, a očeva penzija koju su Sava i Saša primali iznosila je svega 13.000 dinara.

Razgovor za posao

Kako priča Ljiljana, prijatelj njene kćerke joj je obećao posao u Njemačkoj, u fabrici za proizvodnju pribora za nokte, i iz tog razloga se 13. ferbruara Kaća uputila tamo.

- Htjela je na ljeto da ode tamo sa djecom i da nastave život u Njemačkoj. Ona je trinaestog krenula da vidi kakvi su uslovi rada tamo, a trebala je da se vrati šesnaestog - priča neutešna majka.

- Ovdje je sjedila. Našminkala se. Toliko je bila sretna što ide, čini mi se da nikad u životu nije bila srećnija - dodaje.

Katarina je imala let u 18 i 05, a u Diseldorf je trebala da sleti u 20 i 05 sati. Majci se javila sa aerodroma kad je prošla kontrolu.

- Slikala je avion gdje će preminuti, i u 17 i 45 minuta je poslala zadnju fotografiju iz aviona gde je kroz prozor slikala pistu - priča majka Ljiljana kroz suze.

Očekivali poziv

Nakon toga ona je sa djecom očekivala Kaćin poziv oko 20 i 30 sati, da bi čula kako je prošao let.

- U 19 i 45 mene zove nepoznat broj i pita me "Da li ste Vi Ljiljana? Ko je Vama Stamenković Katarina?" i nastavlja da me ispituje dalje. Pitao me kolika su djeca i da li ima još neko stariji osim mene u kući. Tada su mi rekli da sjednem i da moraju nešto da mi saopšte. Inspektor iz Surčina rekao mi je "Nažalost, Katarina je preminula u avionu". Nisam mogla da vjerujem, ne znam ni šta sam im rekla na telefon samo sam ga bacila. Tada je nastala opšta panika. Mlađi unuk je otrčao po komšinicu, stigla je i Hitna pomoć. Niko nije mogao da vjeruje šta se dogodilo, svi su bili u šoku - priča Ljiljana kroz suze.

Neutešnoj majci ispričali su da je Katarina ušla u avion i sjela pored jednog mladića koji je tokom uzlijetanja primetio da ona ne reaguje. Aneurizma je pukla i smrt je nastupila za svega nekoliko sekundi.

Djeca u šoku

Nakon nesreće koja je zadesila Ljiljanu i njene unuke, ona se seli iz Obrenovca u Beograd kako bi život nastavila sa svojim Savom i Sašom.

- Djeca su u šoku. Mlađi unuk mi djeluje da je u ovim trenutcima najviše sabran, dok je stariji zatvoren još od očeve smrti. Slabo jede, stavi kapuljaču na glavu i izbjegava da bude u kući. Najviše voli da bude napolju sa društvom, ali mi je drago mi je što je najbolji u odeljenju. Nekada cijelu noć presjedi u dvorištu - kaže Ljiljana koja se trudi da unuke izvede na pravi put i da bude uz njih u bolu sa kojim se, kako kaže, nikada ne mogu pomiriti.

Sa otvorenom ranom na srcu, Ljiljana je uputila zahtjev za preuzimanje starateljstva nad voljenim unucima, ali strahuje od odluke centra zbog svojih godina.

Vječna rana

Ljubav između ovih dječaka i njihove bake iznjedrila je odnos pun poštovanja, pa svako večer imaju "sastanak" na kom pričaju iskreno i otvoreno o svemu.

- Svako večer nas troje imamo sastanak i dogovorili smo se da imamo otvoren odnos bez tajni. Sve što ih muči oni meni kažu, a i ono što mene muči ja kažem njima - dodaje Ljiljana.

Katarina je otišla tiho i iznenada, a iza sebe ostavila porodicu sa vječnom ranom koja, kako kaže Ljiljana, nikada neće moći da zaraste.