Ruska propagandistica tvrdi: Mogli smo zauzeti Kijev za tri dana, ali nismo htjeli

- Štaviše, imamo sve kapacitete i resurse da to učinimo kao što su Amerikanci zauzeli Faludžu. Zašto ne? Ali naš vrhovni komandant ne želi. Njemu ne treba ta Pirova pobjeda. A ni mi ne jer ćemo tamo živjeti kasnije - rekla je ona.

Naglasila je da su to riječi američkog generala, te da je Rusija stvarno željela zauzeti Kijev, to bi i uradila.

- Iz SAD su govorili da je glavno postignuće Ukrajine to što Kijev još uvijek nije zauzet u tri dana, kao što smo obećali, kao što je predviđao američki general Mark Majli (Milley) - kazala je Vitjazeva.

Ruska propagandistica Julija Vitjazeva je izjavila kako Vladimir Putin zapravo nije želio zauzeti Kijev, jer da jeste, mogao je to uraditi u prva tri dana rata.

Inače, brojni stručnjaci su predviđali da će Kijev pasti u ruke ruskih trupa za svega nekoliko dana. Međutim, Ukrajinci su pružili sjajan otpor i još uvijek odolijevaju ruskim trupama.

S ozbirom na to da je bila moguća prijetnja o padu Kijeva, američki zvaničnici su ponudili izvlačenje ukrajinskom predsjendiku Volodimiru Zelenskom (Zelensky), ali je on to odbio i ostao je uz svoj narod.

Poručio je da mu ne treba prijevoz, već municija.