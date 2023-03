Preminuo Gleb Pavlovski: Bio jedan od najvećih Putinovih kritičara

Ruski politolog i bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Gleb Pavlovski preminuo je u 71. godini nakon duge i teške bolesti.

Pavlovski se vremenom promovisao u jednog od istaknutih kritičara ruskog predsjednika.

Važio je za eminentnog profesora, a umro je nakon duge i teške bolesti, objavio je ruski poslovni dnevnik Vedomosti.

Bio je uticajna figura u ruskoj politici u prvoj deceniji Putinove vladavine, a služio je i kao predsjednikov savjetnik i "politički tehnolog", objavio je Moscow Times.

- Putin koga sam ranije poznavao to ne bi uradio jer je bio veoma zdrava osoba, ali taj Putin je nestao i ovaj novi je sada naprosto opsjednut Ukrajinom. On sada reaguje na slike u svojoj glavi - rekao je on nedavno komentarišući rat u Ukrajini.

Pavlovski je od uglednog saradnika Kremlja postao žestoki kritičar Putinove politike koji je otvoreno izjavljivao da je ruski lider "lud" zbog odluke o invaziji na Ukrajinu i upozoravao da je pokretanje invazije "strašna greška" koja će ruskom predsjedniku nanijeti "veliki udarac".