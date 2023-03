Iznenadni susret Lavrova i Blinkena: Šta mu je američki šef diplomatije poručio

Američki i ruski ministri vanjskih poslova Sergej Lavrov i Entoni Blinken (Anthony) sastali su se u Nju Delhiju na marginama sastanka G20.

Ovo je njihov prvi susret otkako je počela invazija Rusije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

Inicijator sastanka

Kako prenosi The New York Times, susret je bio neplaniran i uslijedio je nakon što je ruska vlada optužila zapadne nacije za „ucjene i prijetnje“. Nije potvrđeno ko je inicijator sastanka, dok su Rusi potvrdili da je do njega došlo uz napomenu da nije bilo pregovora.

Blinken je, kako je novinarima prenio visoki američki zvaničnik, iznio je tri tačke Lavrovu i to da će SAD nastaviti podržavati Ukrajinu u njenoj odbrani od Rusije „koliko god bude potrebno“, da bi se Rusija trebala ponovno pridružiti Novom START ugovoru o kontroli nuklearnog naoružanja iz kojeg se nedavno povukla i pridržavati se uvjeta te da bi Rusija trebala osloboditi Paula Vilena, američkog državljanina koji je u zatvoru.

Neopravdani rat

Ranije, na sastanku ministara vanjskih poslova G20, Blinken je ponovio snažan poziv Rusiji da se povuče iz Ukrajine, optužujući Moskvu za podrivanje međunarodnog mira i stabilnosti.

- Nažalost, ovaj sastanak ponovno je pokvaren neizazvanim i neopravdanim ratom Rusije protiv Ukrajine - rekao je.

Lavrov je obavijestio novinare da neće biti zajedničke izjave kao ni nakon sastanaka ministara finansija zbog neslaganja oko rata u Ukrajini. Napao je zapadne zemlje zbog provociranja sukoba i njihove podrške naoružavanjem Ukrajine.