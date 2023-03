Isplovila nova mega jahta Džefa Bezosa, košta vrtoglavih 500 miliona dolara

Jahta od 127 metara ima tri jarbolna jedra koja dočaravaju više nautičku estetiku nego tipični izgled mega jahti milijardera. Već ranije je bila izvučena iz brodogradilišta Roterdamu, a razlog bio je taj što su lokalni stanovnici bili ogorčeni jer bi historijski most u tom području možda morao biti djelimično demontiran kako bi Bezosova zvijer krstarila kanalom.

Osim što vrijedi pola milijarde dolara, za godišnje održavanje i pogon ovog luksuznog plovila Bezos će morati izdvajati oko 25 miliona dolara, no s obzirom na to da je težak oko 181 milijardu dolara, to mu vjerojatno neće biti problem.