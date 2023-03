Društvene mreže gore: Šta radi ovaj avion na putu iz Moskve do Njemačke?

No, na LTV-u se nije spomenuo identitet osobe koja je bila na letu, a Latvijska agencija za civilno vazduhoplovstvo je poručila da u planu leta ime putnika nije bilo otkriveno. Također su dodali da se radilo o letu za medicinsku evakuaciju, zbog čega je bio dozvoljen po EU propisima.

Da misterij bude još malo sočniji, emisija latvijske televizije (LTV) Panorama objavila je 6. marta da je avion prevozio osobu iz Rusije - i to osobu koja je, kako oni navode, pod zapadnim sankcijama, piše eng.lsm.lv.

Kako praktički od samog početka rata više nema letova iz EU prema Rusiji (i obrnuto), ovaj let privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža koji su naveliko špekulirali o čemu se tačno radi i koga je prevozio ovaj avion.

- U ovom slučaju ovaj let imao je status "Medevac", što znači let za medicinsku evakuaciju. Stoga se čini da je bio u skladu s propisima. No, budući da je u pitanju javni interes, Agencija za civilno vazduhoplovstvo zatražila je, kao mjere opreza, informacije od drugih zemalja članica o ovom letu - rekao je Aivis Vincevs, jedan od čelnih ljudi Latvijske agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Također je istakao da bi avioni države pod sankcijama mogli ući kroz zračni prostor u kojem im je inače prolazak zabranjen u slučaju da imaju ozbiljne tehničke probleme zbog kojih moraju promijeniti smjer.

Istim avionom se navodno vozio Navaljni

Inače, latvijska radiotelevizija navodi i kako je avion koji je letio 4. marta za Moskvu bio isti onaj kojim je prije tri godine ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni prevezen iz Rusije u Njemačku nakon što je bio otrovan. Također se navodi kako je takvih letova za medicinsku evakuaciju bilo i ranije.

- Bilo je slučajeva kada su se mornari, državljani Ruske Federacije, razboljeli na brodovima te im je bila potreba hitna medicinska evakuacija. I u takvim slučajevima, države članice dozvolile su korištenje svog zračnog prostora - rekao je Vincevs.

Kakva je bila priroda očito hitne medicinske situacije zbog koje je osoba pod sankcijama prevezena iz Moskve u Nirnberg nije otkriveno. Inače, vrlo poznata bolnica Universitätsklinikum Erlangen, koja se nalazi na spisku 100 najboljih bolnica na svijetu, udaljena je 25 kilometara od aerodroma u Nirnbergu. Riječ je o bolnici koja je poznata po klinici za transplantaciju organa i u kojoj se liječe pacijenti iz cijelog svijeta.