Ruska vojska u februaru zauzela samo 0.04 posto ukrajinske teritorije

To povećanje teritorija slično je onom koji je objavila grupa War Mapper, koja tvrdi da je Rusija uspjela povećati teritorij koji kontroliše u Ukrajini za oko 0.01% ili oko 85 kvadratnih kilometara u februaru.

NATO je 14. februara saopćio da je Rusija započela svoju dugo očekivanu ofanzivu, nakon mjeseci zimskog zastoja i nakon što je ranije tokom rata potisnuta nazad na istok zemlje. Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva reklo je nekoliko dana kasnije da Rusija "napreduje, ako uopšte napreduje, u metrima, a ne kilometrima."

I jedan visoki američki diplomat također je bio oštar o napretku Rusije, rekavši: "Rusija je objavila da pokreće novu ofanzivu. Pa, ako je to to, to je vrlo jadno."