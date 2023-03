Za ulazak u NATO Finska očekuje podršku Turske

Vlada Finske očekuje dobre vijesti od posjete predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana) kada je riječ o kandidaturi Helsinkija za članstvo u NATO-u.

Finski predsjednik Sauli Ninisto (Niinisto) izjavio je kako očekuje da će Turska odobriti pristupanje njegove zemlje tom vojnom savezu nakon što on održi razgovore s turskim čelnikom koji je u posjetu.

Ako se to dogodi, to bi značilo da je Finskoj praktički otvoren put da postane članica NATO-a prije svog nordijskog partnera Švedske. Finski parlament mogao bi ratificirati članstvo prije izbora u Turskoj 14. maja. Finska i Švedska podnijele su zahtjev za članstvo u NATO-u prije otprilike 10 mjeseci. Do danas je 28 od 30 članica NATO-a ratificiralo svoje pristupne protokole. Samo Mađarska i Turska to još nisu učinile.

Očekuje se da će Mađarska uskoro dati svoje odobrenje. Ipkak, Ankara je do sada blokirala pristupanje pozivajući se na nedovoljnu borbu protiv "terorističkih organizacija" u zemljama kandidatkinjama za članstvo. Međutim, smatra se da su ove pritužbe uglavnom usmjerene protiv Švedske. Erdoan je u Ankari izjavio da će Turska "održati obećanje koje je dala" u vezi s ulaskom Finske u NATO.