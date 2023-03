Erdoan potvrdio: Odobrit ćemo članstvo Finske u NATO-u

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) je tokom susreta s finskim predsjednikom Sauli Ninistom (Niinisto) u Ankari kazao kako će njegova zemlja dati zeleno svjetlo za članstvo Finske u NATO-u. Erdoan je govoreći pred novinarima kazao kako je Finska ispunila sve uslove za nastavak procesa ratifikacije.

Finska ispunila sve dogovoreno

- Finska je ispunila dogovoreno i napravila značajne korake o pitanju našeg dogovora iz juna u Madridu i zbog toga smo odlučili da ćemo poslati u Parlament odluku o ratifikaciji njihovog članstva u NATO-u. Nadamo se da će taj proces biti uspješno završen. Turska je podržavala i podržava politiku otvorenih vrata kada je riječ o NATO-u. Kada je riječ o članstvu Švedske u NATO-u, tu moram kazati da nastavljamo razgovore s njima i da ćemo napraviti odluke u narednom periodu - rekao je Erdoan.

Na pitanje novinara o pristupu Švedskoj i Finskoj Erdoan je kazao kako nemaju drugačiji pristup.

- Na švedskim ulicama teroristi još održavaju proteste i Švedska ih je prigrlilila. Dali smo listu s imenima više od 100 terorista švedskim vlastima i oni ih nisu izručili. Njihov premijer je fina osoba, ali ono što smo tražili nije ispunjeno. Sa Finskom nemamo tih problema i zbog toga smo razdvojili proces. Dokument koji sam dobio od našeg ministarstva vanjskih poslova proslijedio sam Parlamentu, sada je na redu parlamentarna komisija i nakon toga glasanje u Skupštini, nadam se da to može biti gotovo prije izbora - rekao je Erdoan.

Snažno prijateljstvo

Finski predsjednik Sauli Ninisto kazao je da je zahvalan Turskoj na snažnom prijateljstvu te da je sa svojim turskim kolegom razgovarao o ovom važnom pitanju za Finsku.

- Vrlo je dobro čuti ove vijesti. Vaš današnji potpis potvrđuje da će turski parlament raditi na finalizaciji finskog članstva u NATO-u. Ovo je važno za cijelu Finsku i želim Vam kazati da je prošlog proljeća 95 posto finskih zastupnika glasalo za članstvo i sada Vam zahvaljujem na tome. Kada je riječ o našem susjedu Švedskoj, onda moram kazati da su oni dobri prijatelji i susjedi i da naše članstvo u NATO-u nije kompletno bez njih. Nadam se da ćemo u Viljnusu vidjeti članstvo Švedske u NATO alijansi - kazao je finski predsjednik Ninisto.

Ekonomska saradnja

Situaciju sa Švedskom je komentarisao i finski predsjednik.

- Imamo različite pravne sisteme i različite načine borbe protiv terorizma, i to potpuno razumijemo. Mi imamo nešto drugačiju situaciju i mislim da je to bio jedan svečan trenutak kada je predsjednik potpisao dokument o našoj aplikaciji za članstvo i nadamo se da će to biti uskoro završeno - kazao je Ninisto.

Turski lider je tokom press konferencije kazao kako su dvije zemlje razgovarale i o bilateralnoj saradnji i jačanju ekonomske saradnje za koju se nada da će u skorom periodu dostići tri milijarde dolara, dok bi u nekom srednjoročnom periodu trebala dostići pet milijardi dolara.