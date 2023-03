Indijski ministar: Odnosi sa Kinom su krhki, front na Himalajima opasan

Ministar vanjskih poslova Indije Subrahmanjam Jaišankar (Subrahmanyam Jaishankar) danas je izjavio da situacija između Indije i Kine u zapadnoj himalajskoj regiji Ladak je krhka i opasna, s vojnim snagama raspoređenim vrlo blizu jedna drugoj u nekim dijelovima.

Najmanje 24 vojnika poginulo je kada su se dvije strane sukobile u regiji sredinom 2020., no situacija je smirena kroz runde diplomatskih i vojnih pregovora.

Prilično opasno

Nasilje je izbilo u istočnom dijelu nedemarkirane granice između nuklearno naoružanih azijskih divova u decembru, ali nije rezultiralo smrtnim slučajevima.

- Situacija je po mom mišljenju još uvijek vrlo krhka jer postoje mjesta gdje su naši rasporedi vrlo blizu i prema vojnoj procjeni stoga prilično opasni - rekao je Jaišankar.

Dodao je da se odnosi između ove dvije zemlje mogu vratiti u normalu, dok se granični spor ne riješi u skladu s načelnim sporazumom iz septembra 2020. koji je postigao sa svojim kineskim kolegom.

- Kinezi moraju ispuniti ono što je dogovoreno i s tim su se mučili – dodao je ministar.

Neriješene tačke

Pojasnio je da iako su se snage obje strane povukle iz mnogih područja, rasprave se nastavljaju oko neriješenih tačaka.

- Jasno smo stavili do znanja Kinezima da ne mogu narušiti mir i spokoj, ne možete prekršiti sporazum i željeti da se ostatak odnosa nastavi kao da se ništa nije dogodilo. To jednostavno nije održivo - upozorio je on.

Jaišankar je rekao da je razgovarao o situaciji s novim kineskim ministrom vanjskih poslova, Kvin Gengom (Qin Gangom), na marginama sastanka ministara vanjskih poslova zemalja G20 kojem je bila domaćin Indija.

Izražena nada

Što se tiče ovogodišnjeg predsjedanja Indije G20, Jaišankar je izrazio nadu da Njudelhi (New Delhi) može učiniti forum "vjernijim svom globalnom mandatu".

- G20 ne bi trebao biti debatni klub ili arena samo globalnog sjevera. Cjelokupnost globalnih problema treba biti obuhvaćena. To smo već snažno istaknuli - rekao je Jaišankar.