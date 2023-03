Bijela kuća: Pilot koji je oborio dron SAD-a je u najboljem slučaju "idiot"

Najoštriju kritiku ruskog pilota koji je uletio borbenim avionom u američku vojnu bespilotnu letjelicu iznijela je Bijela kuća, a visoki zvaničnik tu osobu je nazvao u najboljem slučaju „idiotom“.

Ministarstvo odbrane Rusije prethodne sedmice je uručilo nagrade dvojici pilota koji par dana ranije presreli don vojske SAD MQ-9 Reaper iznad Crnog mora.

Kritikovao pilote

Jedan od pilota borbenog aviona Su-27 pokosio je dron, slomio mu propeler i primorao SAD da ga obori.

Portparol Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Džon Kirbi (John Kirby) na pitanje novinara tokom brifinga za medije održanog u srijedu, kritikovao je Rusiju i pilote zbog incidenta.

- Ne znam za drugu vojsku na svijetu, drugu zračnu snagu na svijetu, koja bi nagradila pilota za razbijanje drona - rekao je Kirbi.

Videosnimci uvjerljivi

- Ako je to hrabrost, onda pretpostavljam da imaju drugačiju definiciju. To je smiješno, to je uvredljivo - kazao je Kirbi.

On tvrdi da su video dokazi prilično uvjerljivi da je pilot najmerno udario u dron.