Blinken: Sporazum Kosova i Srbije otvara put priznavanju od ostalih pet članica EU

Državni sekretar SAD Entoni Blinken (Anthony) očekuje da će implementacija predloga evropskog sporazuma o Kosovu koji su prihvatili Beograd i Priština ohrabriti pet preostalih članica EU da priznaju nezavisnost Kosova.

- Činjenica je da su dvije zemlje postigle ovaj sporazum i pod pretpostavkom da će ga implementirati, mislim da će krenuti (preostalih pet zemalja EU) ka priznanju (nezavisnosti Kosova) - rekao je Blinken na saslušanju pred članovima američkog Kongresa.

Put ka priznavanju

Na pitanje da li vidi napredak u činjenici da neke članice Evropske unije ne priznaju nezavisnost Kosova i da li američki državni sekretar razgovara sa onih pet država članica Unije koje su podržale sporazum, ali ne priznaju Kosovo, Blinken je rekao da ovaj dokument otvara put ka priznavanju.

- To se postavlja pitanje, ali mislim da nas ovaj sporazum stavlja na put priznanja od tih zemalja. Što se tiče same Srbije, to je pitanje za neki drugi put. Međutim, postizanje normalnih odnosa imalo bi veoma pozitivne efekte na svakodnevne odnose. mislim da ćemo uskoro doći do toga - odgovorio je Blinken.

Nezavisnost Kosova ne priznaju Kipar, Grčka, Rumunija, Španija i Slovačka, čiji je bivši šef diplomatije Miroslav Lajčak sada specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine.

Bio uključen u razgovore

Blinken je američkim senatorima rekao da je bio uključen u razgovore sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

On je ocenio da "postoji pozitivan momenat" i da bi bilo od pomoći da se američki parlamentarci uključe kroz razgovore sa predstavnicima u Srbiji i na Kosovu.

- Obojica lidera moraju da se izbore sa različitim mišljenjima svojih predstavnika o ovom pitanju. Mislim da bi vaš glas mogao napraviti razliku - rekao je Blinken, napominjući da ohrabruje angažman američkih parlamentaraca i angažman Vučića i Kurtija, prenosi Hina.

Lideri Srbije i Kosova su nakon trilateralnog sastanka 27. februara u Briselu i 18. marta u Ohridu prihvatili predlog evropskog sporazuma o normalizaciji i usaglasili Aneks o sprovođenju evropskog plana, na koji su Sjedinjene Države snažno podržava.