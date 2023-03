Bivši pisac Putinovih govora na listi traženih kriminalaca u Rusiji

Policija u Rusiji raspisala je potjernicu za Abasom Galijamovim, bivšim piscem govora ruskog predsjednika Vladimira Putina, pokazuju danas otkriveni podaci.

Do ovih informacija došli su ruski mediji i jedan novinar AP-a pretragom baze podataka ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, gdje se navodi da je Galijamov tražen "u vezi sa jednim članom Krivičnog zakonika", ali nije navedeno zbog kojeg tačno djela.

Pisao govore za Putina četiri godine

Galijamov je pisao govore za Putina dok je on bio premijer, od 2008. do 2012. godine. Potom je postao vrlo traženi politički konsultant i analitičar, i često su ga citirali ruski i strani mediji. Posljednjih godina živi u inostranstvu.

Rusko ministarstvo pravde stavilo je prošlog mjeseca Galijamova na svoj spisak stranih agenata, što svakom koji je na njemu donosi pojačan nadzor vlade, ali i veoma snažne pežorativne konotacije sa ciljem podrivanja kredibiliteta.

Ministarstvo pravde ja tada navelo da je Galijamov "neograničenom broju ljudi distribuirao materijale koje su kreirali strani agenti, govorio protiv specijalne vojne operacije u Ukrajini i učestvovao kao ekspert i intervjuisani na informacionim platformama stranih struktura".

Iz medija saznao da je stavljen na listu traženih

Galijamov je danas rekao AP-u da je iz medija saznao da je stavljen na listu traženih, ali da ruske vladine agencije nisu bile s njim u kontaktu, pa zato pojma nema s kojim se optužbama suočava u Rusiji.

- Pretpostavljam da se formalno radi o krivičnom djelu diskreditacije vojske. A ono se koristi protiv svakog ko odbije da igra po uputstvima Kremlja i pokuša da sačini objektivnu, nepristrasnu analizu onog što se dešava - rekao je Galijamov.

Diskreditacija ruskih oružanih snaga postala je krivično djelo u Rusiji nakon što je poslala vojsku u Ukrajinu u februaru 2022. godine, i kritičari Kremlja redovno su na njegovom udaru.

Galijamov je svoje stavljanje na potjernicu opisao kao dio "strategije ponižavanja" koje sprovodi ruska vlada.

- Nije to pokušaj da me se dočepaju, to je nemoguće. To je poruka ostalima tipa: "Nemoj da si kritikovao, nemoj misliti da će tvoj nezavisni pogled na ono što se dešava proći nekažnjen" - rekao je Galijamov.