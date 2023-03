Švedski ministar: Nismo sigurni da ćemo se moći priključiti NATO-u

Švedski ministar vanjskih poslova rekao je danas kako više nije siguran da će se njegova zemlja moći priključiti NATO-u do srpnja, nakon novih znakova protivljenja Mađarske.

Turska i Mađarska nisi odobrile kandidaturu

Švedska je podnijela zahtjev za pridruživanje vojnom savezu nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, ali Mađarska i druga članica NATO-a Turska nisu odobrile kandidaturu.

Ministar vanjskih poslova Tobias Billstrom rekao je prošle sedmice kako se "podrazumijeva" da će Švedska postati članica do summita NATO-a u Vilniusu u srpnju.

No, u četvrtak je za novinsku agenciju TT rekao: Primijetio sam stvari koje su izrečene posljednjih dana, posebno s mađarske strane, a to znači da se uvijek može promijeniti to što kažete.

- Mislim da je 'nadamo se' u ovom kontekstu bolje" -dodao je.

Dan ranije glasnogovornik mađarske vlade rekao je da se odgađa prijem Švedske zbog "pritužbi" zbog prošlih kritika Stockholma na račun politike premijera Viktora Orbana.

Pogoršani odnosi

Turska je optužila Švedsku za pružanje utočišta članovima Kurdistanske radničke stranke (PKK), koju Ankara i njezini zapadni saveznici smatraju terorističkom grupom.



Odnose je pogoršao prosvjed u siječnju u blizini turskog veleposlanstva u Štokholmu na kojem je ekstremno desni političar zapalio primjerak muslimanske svete knjige Kurana.

Švedska vlada rekla je da ozbiljno shvaća turske optužbe, ali je dodala da postoje neki zahtjevi, poput izručenja ljudi za koje Turska drži da nanose štetu, a koje ne može ispuniti.

Finska je podnijela zahtjev za članstvo u NATO-u istodobno sa Švedskom. Mađarski parlament odobrio je njezino članstvo u NATO-u u ponedjeljak, a očekuje se da će ga Turska uskoro ratificirati.