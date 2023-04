Putinove nuklearne prijetnje izazvale reakciju Kine, Peking nije dobro prihvatio njegove najave

Stalni predstavnik Kine u UN-u Geng Shuang istupio je protiv toga da zemlje koje raspolažu nuklearnim naoružanjem razmještaju to oružje po drugim zemljama. Kina tu misli i na SAD, ne samo na Rusiju.

Velika zabrinutost

No, ta je izjava ipak došla neposredno nakon što je, prije nekoliko dana, ruski predsjednik Vladimir Putin najavio da će Rusija postaviti svoje nuklearno taktičko naoružanje u Bjelorusiju, i to na "zahtjev i molbu Aleksandra Lukašenka", a bjeloruski nepriznati predsjednik je u obraćanju naciji rekao da takva mogućnost postoji i da će do toga doći "bude li neophodno".

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova "izrazilo je veliku zabrinutost" zbog Putinovih najava te "kako to sa sobom nosi rizik". Kina stalno poziva da se ne "razbacuje nuklearnim prijetnjama" jer, kako kažu, "nuklearni rat" ugrožava cijeli svijet.

Reakcija Kine, koja se protivi Putinovim namjerama da u Bjelorusiji postavi nuklearno oružje, zanimljiva je i u kontekstu nedavno iskazanog velikog prijateljstva i partnerstva dviju država prilikom posjeta kineskog predsjednika Si Đinpinga (Xi Jinping) Moskvi.

Prijetnja nuklearnim oružjem

Jedan od najvažnijih "akcenata" posjeta bilo je upravo kinesko inaistiranje na odustajanju od prijetnji nuklearnim oružjem, što Rusija od početka agresije na Ukrajinu stalno čini. I nedavno je potpredsjednik Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao da je Rusija spremna upotrijebiti "nuklearno oružje" bude li ugrožen njezin opstanak, a ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja, baš na dan kada je Rusija preuzela predsjedanje Vijećem sigurnosti UN-a, izjavio je kako "Zapad želi strateški poraz Rusije" i da će Rusija to spriječiti "svim sredstvima, pa i vojnim", odnosno svim potencijalima koje ima na raspolaganju.

Nije izravno izgovorio, ali je jasno da "svi potencijali" uključuju i nuklearne. U Pekingu nisu dobro prihvatili Putinovu inicijativu o razmještanju nuklearnog oružja u Bjelorusiji jer smatraju da su na neki način izigrani. Naime, Si Đinping Vladimir Putin, nakon svojih moskovskih razgovora, donijeli su zajedničku izjavu u kojoj su pozvali sve zemlje koje raspolažu nuklearnim naoružanjem da ga ne instaliraju izvan svojeg teritorija i da ga ne prodaju drugima.

Stoga je Kina vrlo bolno primila Putinove najave koje su došle ni dva tjedna nakon Si Đinping posjeta i te izjave, smatrajući da je izigrana, odnosno da se Rusija ne pridržava dogovora, pogotovo u situaciji kad se obje zemlje pozivaju na "nerazrušivo prijateljstvo" te zajedničku borbu za stvaranje novog svjetskog poretka i "višepolarnog svijeta".

Dodatna intriga

Tako da je sada pitanje kako će ovo djelovati na novouspostavljene rusko-kineske političke odnose. Osim toga, Ukrajina je već zatražila zasjedanje Vijeća sigurnosti UN-a o tom pitanju. Po je tu i dodatna intriga, jer je Rusija preuzela predsjedanje Vijećem sigurnosti UN-a, te bi bila dužna tu temu postaviti na dnevni red, a dodatno je zanimljivo kako bi se u raspravi postavila Kina, koja dosad nijednom nije osudila rusku agresiju, mada je bila suzdržana u glasanjima o čak tri UN-ove rezolucije kojima se osuđuje ruska intervencija u Ukrajini.

Sada bi se pak na stolu našla tema o kojoj su već izrazili neslaganje s ruskom pozicijom. U Kremlju mogu tražiti opravdanje u tome da su Rusija i Bjelorusija stvorile tzv. Saveznu državu Rusije i Bjelorusije te da se to radi na "molbu Minska", jer je Rusija "jamac bjeloruske sigurnosti", koja je, po njima, ugrožena.

Podsjetimo da Aleksandar Lukašenko stalno govori kako je njegova zemlja ugrožena i da ne isključuje da će je Ukrajina napasti, koliko god to bilo apsurdno zbog situacije u kojoj se ta zemlja nalazi.

Rusi su u Bjelorusiji već instalirali svoje raketne sustave Iskander i S-400, koji mogu nositi i nuklearno punjenje, a do 1. srpnja bit će završeno skladište za nuklearne rakete, kao što će bjeloruski bombarderi moći nositi rakete s nuklearnim bojnim glavama, a piloti su prošli posebnu obuku u Rusiji u vezi s tim.

Hoće li Putin, na kraju, zbog ovakve reakcije Kine odustati od svoje opasne namjere, vidjet ćemo uskoro, jer Moskvi svakako nije u interesu "ljutit" Peking, a pogotovo ga imati protiv sebe.