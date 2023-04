Ovo je žena koja je navodno ubila ruskog vojnog blogera: Donijela zlatni kipić u ruke

- Ona mu je dala kip, on se zahvalio. Sjela je oko tri metra dalje, nakon pet minuta se sve dogodilo. Stradali su oni koji su sjedili u prvim redovima - rekao je svjedok za Fontanku. U eksploziji je povrijeđeno 16 osoba.

- Djevojka koja je donijela kip sjedila je malo dalje od mene, a na početku nam je rekla da je nisu pustili na ulazu jer su mislili da je u paketu bomba. Upravo je to rekla. Ali ona je Vladlena zamolila za dopuštenje: „Dopustite, ja ću ga ipak unijeti“. A Vladlen joj je rekao: „Unesi, ali isto ćemo ga provjeriti“. To su bile njegove riječi, to je sigurno - ispričao je novinar.