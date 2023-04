Čak 6 nastavnica uhapšeno za dva dana zbog toga što su imale odnose sa maloljetnim učenicima

Predstavnici škole pismom su obavijestili roditelje, uz navode o hapšenju, a Šel će odsustvovati do razrješenja slučaja.

Očekivalo se da će se nastavnica iz Arkanzasa Heder Her (32) predati zbog navodne seksualne veze sa učenikom tinejdžerskog uzrasta, ali kako se to nije desilo, suočava se s krivičnom tužbom za napastvovanje, navodi the Arkansas Times reported.