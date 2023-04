Za samo dva dana: Uhapšeni šest nastavnica koje su imale odnos s učenicima

Predstavnici škole pismom su uputili roditelje, uz navode o hapšenju, a Šel će odsustvovati do razrješenja slučaja.

Očekivalo se da će se nastavnica iz Arkanzasa Heder Her (32) predati zbog navodne seksualne veze sa učenikom tinejdžerskog uzrasta, ali kako se to nije desilo, suočava se sa krivičnom tužbom za napastvovanje, navodi the Arkansas Times.

Nastavnica iz Oklahome Emili Henkok (26), također je uhapšena u četvrtak zbog navodne veze sa učenikom. Najprije su navodno počeli da se dopisuju, što je rezultiralo slanjem golišavih fotografija od prije 15 godina.

Kristen Gant (36) sljedeća je u nizu. Veza nje i maloljetnog učenika započela je preko društvenih mreža. Sve je eskaliralo kada je par imao odnose na školskom imanju. Ova nastavnica iz Ajove navodno je pet puta imala odnose sa maloljetnim učenikom - u i izvan škole.

Nadzorne kamere su ih snimile kako sami odlaze u učionicu i prekrivaju prozore papirima.