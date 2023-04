Ovo je advokat koji "lovi" Putina: Nalog za hapšenje vrijedi doživotno

Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga da je odgovoran za ratne zločine u Ukrajini i za nezakonitu deportaciju i ilegalno prebacivanje djece sa teritorije Ukrajine u Rusiju.



Za to što je do ovoga uopšte došlo, najzaslužniji su francuski advokat Emanuel Daud i njegove kolege iz advokatske kancelarije u Parizu. Krajem prošle godine, oni su sastavili prijavu protiv Putina i njegovih saradnika. Razlog je deportacija djece iz Ukrajine u Rusiju.

Odvedena djeca

Još prije ovog koraka ukrajinske vlasti su počele da istražuju slučajeve odvedene djece. Francusko udruženje "Za Ukrajinu, njihovu i našu slobodu", kontaktiralo je zatim advokatsku kancelariju u Parizu specijalizovanu za međunarodno pravo.

- Bilo je to veliko iznenađenje za nas, to što je ovaj korak već sada završio sa nalogom za hapšenje Putina - rekao je Daud za BILD iznenađen zbog svog uspjeha. Njemu i kolegama bilo je važno da se izda nalog za hapšenje dok traje rat, odnosno "tokom vremena dok se u Ukrajini čine najgori zločini".

Tako, smatra on, može po međunarodnom pravu, da se utvrdi odgovornost za to.

Živjeli u sirotištima

Prema procjenama eksperata, deportacija ukrajinske djece u Rusiju počela je ubrzo poslije početka ruske invazije. Jedan dio njih je preseljen sa porodicama, ali više od 16.000 djece odvedeno je samo.

Mnoga od njih, prema ekspertima, i pre rata su živjela u ukrajinskim sirotištima. U nekim slučajevima, roditelji su im ubijeni, a djeca, iako imaju rođake u Ukrajini, odvedena su u Rusiju i tamo data na usvajanje. Da bi zatrli tragove, dobila su nova ruska imena.

Emanuel Daud i njegov kolega Gabrijel Sebah proslijedili su pravne aspekte ovog slučaja i prikupljene dokaze krivičnom sudu.

- Pri tome smo koristili sve izvore za istraživanje koje smo imali na raspolaganju. Prije svega, Putin i njegova komesarka za dječija prava Marija Lvova-Belova, također optužena kao organizatorka ovih postupaka, sami su puno govorili o tome u ruskim medijima - rekao je on.

Brisanje prošlosti

Djeca su "rusifikovana". Kako tvrdi, pokušali su da izbrišu njihovu ukrajinsku prošlost.

- A to nije ništa drugo do genocid, dakle, pokušaj da se istrijebi jedan narod. To su radili i nacisti u Drugom svjetskom ratu, kada su plavu djecu uzimali iz Poljske i Čehoslovačke i odvodili u Njemačku - naveo je advokat.

Uprkos tome što je sastavljanje naloga za hapšenje uspjeh, Daud i njegove kolege su realne i kažu da će hapšenje Putina i Lvove-Belove u praksi ići teško.

Sud u Hagu priznaju 123 zemlje koje su u obavezi da tražene ličnost, što prije, izruče sudu. Međutim, ako neka država ne želi da uhapsi Putina, on bi mogao da se pozove na predsjednički imunitet, po međunarodnom pravu. Sličnih slučajeva bilo je i ranije.

I Daud vjeruje da bi Putin ili Lvova-Belova mogli da se nađu na sudu tek "kad se politička situacija u Rusiji promjeni".

"Doživotni" nalog

Uprkos tome, ovaj advokat i "lovac na Putina" je optimista.

- Moramo biti svjesni jedne činjenice: Ovaj nalog za hapšenje važi doživotno. Nalog za Putinovo hapšenje je korak u pravom smjeru - zaključio je on.